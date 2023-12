Una carta para un abuelo: convocan a escribirles a los ancianos de un hogar

Palabras que acarician. La misiva puede ser escrita a mano o en computadora, y no debe ser tan extensa. Foto: Juan Andrés Galli.

Papel y lápiz o, a lo sumo, una computadora. En cualquiera de las formas y con tan solo esos ingredientes más algunas palabras de aliento, los mercedinos podrán hacerles un mimo a la distancia a los ancianos del Hogar Santa Teresita. Una joven lanzó la campaña "Una carta para un abuelo", para que cada uno de los cuarenta y cinco residentes del geriátrico reciba un mensaje de esperanza en estas Fiestas.

La iniciativa surgió de Pilar Molina, quien es acompañante terapéutica y payamédica. "Cuando era chica, siempre solía ir a los asilos a pasar la tarde y llevarles un poco de alegría, con grupos de música o juegos", contó la joven de 25 años.

Reconoció que hace mucho tiempo que no realizaba ese tipo de acciones solidarias, hasta que hace poco se encontró con una publicación en Instagram. "Era de España e invitaba a escribirles a los abuelos de allá. Me encantó la idea, pero me di cuenta de que podía replicarlo acá, donde también hay muchos que lo necesitan", repasó en conversación con El Diario.

Para lograrlo, se puso en contacto con Anita, una amiga que trabaja como administrativa en el Hogar Santa Teresita. "Ella habló con el director, que es el padre Gustavo Méndez, a quien le encantó la propuesta y nos autorizó a llevarla adelante", dijo.

Como redactar cuarenta y cinco cartas personalizadas era demasiado trabajo para una sola persona, decidió abrir el juego y convocar en las redes a quien desee sumarse. Para eso, solo deben comunicarse con Pilar al número 2657 313194. Ella se encargará de asignarle a cada voluntario el nombre de uno de los residentes y darles un poco de información para que puedan orientar mejor su texto. "Tengo el listado de todos y es un grupo muy heterogéneo. Hay todo tipo de historias y algunas, en particular, me conmovieron mucho".

Los participantes tendrán hasta el viernes 22 de diciembre para preparar sus escritos, que luego Molina entregará en el hogar para que lleguen a tiempo para la Navidad.

Los temas son libres y pueden hacerse tanto a mano como en computadora y después imprimirlos. Las pautas generales son tratar de no extenderse demasiado para no dificultar la lectura y, principalmente, "llevarles un mensaje de esperanza y de amor, en tiempos en los que no todo es tan fácil", según dijo la joven.

Aunque viven en Villa Mercedes, Pilar y su familia provienen de Córdoba. Por eso, la campaña también movilizó un poco sus raíces. "Mis padres vinieron cuando yo era bebé y tengo a mis abuelos lejos. En cierto punto, esas cosas un poco te marcan", expresó.

