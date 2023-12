El coro de la UNSL presentó "habitar la democracia"

Entre tantas asunciones de la nueva dirigencia política, el aniversario por los 40 años de la llegada de la democracia quedó en un lastimoso segundo plano. El Coro de la Universidad se encargó de devolverlo a la luz con un espectáculo musical y teatral de una emotividad que estuvo a la altura de la fecha que se celebraba.

El show se llamó “Habitar la democracia” y en su primera función llenó el auditorio "Mauricio López" de un público que entendió a la perfección que la idea de vivir en democracia trasciende los partidos políticos.

Dirigido e ideado por la talentosa Daniela Pereyra Jameson, quien imprimió a la pieza su sello personal, consistente en la mezcla prolija y cuidada de estilos, artistas y disciplinas, y la priorización del mensaje, siempre potente. El aporte de Marcela Aravena en el guion y la dirección escénica no hizo más que potenciar (como ya sucedió en otras ocasiones) la creatividad de la directora.

Con una disposición equitativa entre música y teatro, "Habitar la democracia" es un canto a la historia de Argentina que prescinde de opiniones partidarias (durante la función se escucharon las voces de dos presidentes: Raúl Alfonsín y Carlos Menem) y se centra en los beneficios a veces invisibles —y por eso mismo desatendidos— de la convivencia en libertad.

Daniela Pereyra Jameson anunció que la intención del coro es dar más funciones de la obra.

Al hilo de la historia lo traza un sobreviviente de la dictadura militar, dueño de un kiosco de revistas que Marcelo Di Gennaro interpreta con su habitual solvencia. La sorpresa de la obra es Constanza Papini, quien interpreta a una joven de 25 años, hija del protagonista, que reúne algunas características de esa generación: desconfianza, desesperanza y desazón.

La escena en que la joven le comunica a su padre sus intenciones de irse del país contiene tal grado de credibilidad que es difícil compararla con algún otro momento producido en los últimos años en el teatro de la provincia.

Para redondear el segmento en el que se analizó el exilio (una de las tantas colateralidades de la democracia), el coro interpretó "Serenata para la tierra de uno", la estremecedora obra de María Elena Walsh.

La elección de la canción fue uno de los tantos aciertos del repertorio. Acaso el primero y el más sorpresivo fue la canción que abrió el show, "Argentina es nuestro hogar", el inolvidable himno grabado en el amanecer alfonsinista por un colectivo de artistas nacionales que intentó emular el estadounidense "We are the world".

Entre tantos artistas posibles, la elección como referente musical de los 40 años democráticos cayó sobre León Gieco, de quien el coro hizo una serie de canciones de toda su carrera que demostraron el compromiso del trovador santafesino. Charly García con "Los dinosaurios" (que tuvo una notable interpretación coreográfica de Jazmín Chalom) y Fito Páez con "Ciudad de pobres corazones" también tuvieron su lugar.

Un espectáculo ideado por Pereyra Jameson no sería tal sin una conjugación estilística y temporal. Así "Tierra Zanta" de Trueno —para la que fueron invitados Pablo del Fuego y Carmela Rosso— funcionó como un nexo actual y no por eso menos significativo en la gesta democrática.

Para el final, el golpe de efecto tuvo a Di Gennaro primero y al resto del elenco después en el recitado de la versión original del Himno Nacional Argentino, un momento para consolidar la idea de un país doloroso que espera resurgir de unas cenizas que aún no han sido esparcidas.

