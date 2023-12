GEPU sale de gira con la misión de volver a reír

El "Lobo" sale a escena esta noche en Paraná con el desafío de volver a ser el equipo que arrancó de manera inmejorable la temporada. A partir de las 21 visitará a Echagüe, que militó varios años en la máxima división del básquet argentino y, al igual que GEPU, tiene la ilusión de regresar a la Liga Nacional.

El elenco dirigido por Gustavo Morla necesita volver al triunfo para recuperar la confianza. GEPU perdió en sus últimas tres presentaciones: dos en condición de visitante en Córdoba —ante Atenas y Bº Parque — y el último como local frente a Villa San Martín de Resistencia.

De todas maneras, más allá del resultado, perdió esa línea de juego que lo hizo ser superior a sus rivales cuando hilvanó seis triunfos al hilo. También es real que perdió frente a tres equipos con pretensiones en la categoría.

Echagüe tampoco llega en un buen momento. En diez presentaciones solo ganó dos partidos en la temporada y perdió los tres juegos que afrontó en diciembre, todos en condición de visitante: frente a Sportivo Suardi, San Isidro de San Francisco y Deportivo Norte de Armstrong; por lo que también está urgido de una victoria.

El "Lobo", tras el compromiso de esta noche, jugará nuevamente el viernes pero en Santa Fe, ante Colón, que también deambula en la zona baja de la tabla de posiciones.

Tras esta gira, el equipo de San Luis entrará en receso por las Fiestas y retomará la competencia los primeros días de enero de 2024.

Fixture

Miércoles

20 h Colón (SF) vs. Rivadavia (Mza)

21 h Echagüe (Paraná) vs. GEPU

22 h Dep. Norte (Arm.) vs. Jáchal (SJ)

22 h Indepte (SdE) vs. Bº Parque (Cba)

Jueves

21 h Montmartre (Cat.) vs. Bº Parque (Cba)

Viernes

20 h Colón (SF) vs. GEPU

22 h Sp. Suardi vs. Jáchal (SJ)

Redacción/MGE