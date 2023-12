Senadores también intimaron a Poggi a que pague los sueldos

Los cinco senadores provinciales pertenecientes al bloque del Frente de Unidad Justicialista firmaron una carta documento en la que intiman al gobernador Claudio Poggi para el pago de la totalidad de sueldos de la administración pública provincial. De no cumplir, advirtieron en la misiva que lo denunciarán por retención indebida de fondos.

La carta documento, cuyo remitente es el senador por Belgrano Juan Carlos García, cuenta también con las firmas de sus compañeros de bloque Hugo Omar Olguín (Chacabuco), Juan Alejandro Torres (Pringles), Sergio Ariel Moreyra (Dupuy) y Mariana Cruz (San Martín).

En la misma sostienen “intimamos a usted haga efectivo antes del 31 de diciembre de 2023 el pago de la totalidad de los sueldos de la administración pública provincial, correspondientes al mes de diciembre, absteniéndose de efectuar pagos parciales y/o en cuotas, en virtud de contar con los fondos suficientes conforme se encuentra acreditado en decreto 11631-MHP-2023”. La nota concluye advirtiendo que “De no cumplir con dicha obligación, le notificamos se efectivizará la denuncia correspondiente por retención indebida de fondos”.

La carta va en el mismo sentido que la enviada esta semana por la diputada provincial Claudia Pinelli, en representación de su bloque Frente Unidad Justicialista. En contacto con El Diario, ayer señaló que 22 diputados de su bloque la apoyaron en el envío de la carta documento.

Llamado a extraordinarias

En este contexto, el Gobernador emitió un decreto para el llamado a extraordinarias en ambas cámaras. La convocatoria es para tres puntos: el tratamiento de la ley impositiva; el tratamiento de ordenanzas de presupuesto para intendencias comisionadas (que no llegaron a ser tratados en el Senado) y para la autorización de un empréstito por parte del gobierno provincial con organismos nacionales o internacionales para supuestamente asegurar el funcionamiento del Estado durante el próximo año.

“Es a partir del 21 de diciembre. El gobernador convoca y nosotros ponemos la fecha. Pero tenemos un problema mayor. A nosotros nos corresponde el tema del préstamo. Sin embargo, no nos ha mandado nada de información. Generalmente cuando a nosotros nos entra un proyecto, tenemos el texto”, explicó Pinelli a El Diario de la República.

La diputada detalló que la presidenta de la cámara, Silvia Sosa Araujo, envió una comunicación solicitando esta información al Ejecutivo. Vía el vicegobernador les informaron que el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez, visitará la Legislatura para explicar los pormenores del proyecto.

“Es necesario para realizar la extraordinaria y debatir. Necesitamos saber de cuánto es el préstamo, a qué tasa, qué entidad, que garantía hay para pedirlo, cómo lo van a devolver. Hasta ahora no tenemos nada sobre eso, y mientras no lo tengamos no haremos convocatoria de día y hora”, explicó.

Ponce, en contra del desdoblamiento

En alerta. Advirtió que los sueldos son la principal fuente de ingresos.

El anuncio del desdoblamiento del sueldo en dos partes para los meses de diciembre y enero provocó malestar en los empleados públicos y reacciones desde distintas instituciones democráticas. Sumándose a las intimaciones realizadas por los diputados y senadores del peronismo, el defensor del pueblo Enrique Ponce emitió una recomendación al gobernador Claudio Poggi para que pague los salarios de los trabajadores en una sola vez.

"Nos encontramos ante un escenario donde el incremento de los precios en la Canasta Básica Alimentaria, y la disminución de subsidios al transporte público y servicios públicos convergen para crear una encrucijada que amenaza la estabilidad y calidad de vida de las familias más vulnerables en nuestra provincia", argumentó.

"El salario es una condición que repercute de manera directa y tangible en la vida cotidiana de los trabajadores, siendo la principal, y a menudo única, fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, razón por la cual reviste carácter de alimentario", agregó.

Por esto es que Ponce recomendó al Poder Ejecutivo a realizar el pago íntegro de los salarios del mes de diciembre y enero para todos los trabajadores de la administración pública provincial, sociedades y entes del Estado y universidades provinciales. Por último, le solicita al Gobernador "que arbitre todos los medios que tuviera a su alcance para evitar que el ajuste sea soportado por los trabajadores públicos y beneficiarios de planes sociales".

Concejales del PJ solicitan audiencia a Hissa

Hissa. Quiere tomar deuda.

El bloque de concejales del PJ llamaron al diálogo al intendente Gastón Hissa, ante los anuncios realizados esta semana en materia salarial y por el llamado a sesión extraordinaria de mañana. El intendente ha seguido los pasos de su jefe político, el gobernador Claudio Poggi, de manera casi idéntica: dijo que hay déficit de las arcas municipales, desdoblará el pago de sueldos y planteó la necesidad de tomar un préstamo para el funcionamiento de la Comuna. Este último punto es por el que solicitó la extraordinaria de este viernes.

"Hoy 20 de diciembre de 2023, los y las concejales del bloque Frente Justicialista de Todos del HCD, solicitamos mediante nota en mesa de entradas de la Municipalidad, una audiencia con el intendente Gastón Hissa.

El motivo es la necesidad de dialogar sobre los anuncios realizados, ante la eventual convocatoria a sesión extraordinaria para tratar una solicitud de empréstito de la Comuna", sostiene el texto.

Los ediles peronistas, además, presentaron una carta documento por la aprobación ilegal de la emergencia económica la semana pasada.