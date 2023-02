Investigan el origen de residuos patológicos mal desechados

El Ministerio de Salud de San Luis investiga el origen de residuos biomédicos que fueron desechados indebidamente y tuvieron como destino el Centro de Disposición Final, perteneciente a la Municipalidad de San Luis. “La Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad nos informó que agentes del Centro de Disposición Final detectaron residuos patológicos, provocando un grave riesgo sanitario para los humanos y para el ambiente”, explicó el coordinador del Ministerio de Salud, Juan Talia, y agregó: “Participaron al Ministerio de Salud, ya que es el organismo encargado de regular y controlar a los generadores, operadores y transportistas de residuos patológicos”.

Tras el aviso por parte de la Comuna, la Secretaría de Ambiente provincial emitió un comunicado, mientras que desde la cartera sanitaria iniciaron un proceso investigativo para determinar la procedencia del material biomédico utilizado y mal desechado. “No es usual que este tipo de material riesgoso biológicamente sea desechado de forma indebida, el sector público tiene altos estándares de seguridad y el privado cumple, sobre todo después de la pandemia. Por eso, además de investigar para dar con los responsables y sancionarlos, también, buscamos crear mayor conciencia respecto del manejo de este tipo de material”, dijo Talia.

En bolsas rojas. Así deben ser dispuestos los residuos peligrosos.

En el comunicado, difundido por Soledad Sallenave, funcionaria de la Secretaría de Ambiente, recuerdan y alertan a “los establecimientos generadores de este tipo de residuos, que los mismos deberán ser descartados de manera correcta (bolsa color rojo), según lo establece la legislación vigente, y a través de la empresa contratada para brindar dicho servicio”. En otro tramo, el documento, expresa que “la Ley Nacional Nº 24.051 y su adhesión provincial Nº IX-0335-2004 (5655) contempla la manipulación, tratamiento y disposición final de los mencionados residuos. Todo establecimiento involucrado en la generación de los residuos peligrosos y/o patológicos, debe poseer el convenio con la empresa responsable de la recolección, tratamiento y disposición final, antes de ser habilitado por el Subprograma Auditoría Sanitaria”.

En Salud aseguraron que los indicios encontrados en el material biológicamente riesgoso permitirían dilucidar su origen. Además de elementos corto punzantes, había cajas de medicamentos a partir de las cuales se podría conocer su procedencia. “Dentro de los desechos se encontraron cajas de remedios, que si están trazados se puede determinar de qué lugar salieron. Además, ya se identificó el circuito que realizó el camión en el cual llegaron los elementos al Centro de Disposición Final”, detalló Talia.

El funcionario adelantó, también, que la ley nacional y provincial que regulan el tratamiento de tales desechos “prevén sanciones, por lo que seguramente el proceso que ha iniciado el Ministerio de Salud termine con alguna pena para los responsables”.

Talia destacó que este tipo de situaciones irregulares con los desperdicios patológicos no se registran con asiduidad, pero que su aparición representa una oportunidad para reforzar los mensajes de concientización. “Esta situación no es normal, incluso durante la pandemia se generó un volumen de este tipo de residuos diez veces más grande que antes y no hubo problemas. Buscamos saber cómo llegaron esos elementos al Centro de Disposición Final y dar un mensaje para que todos los que manipulan material peligroso lo desechen como corresponde, ya que es un gran riesgo para los humanos y para el ambiente”.

