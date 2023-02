River homenajeó a los campeones del mundo con la presencia de Passarella

River homenajeó este domingo en el estadio Monumental a los campeones del mundo que se consagraron mientras se encontraban en el club de Núñez, al tiempo que participó el expresidente Daniel Passarella, pero los hinchas omitieron su presencia y no se expresaron en su contra como se preveía en los días anteriores al evento.

Además del exdirigente, fueron homenajeados Norberto Alonso, Ubaldo Fillol y Oscar Ortiz (campeones en 1978 -también hubo un familiar de Leopoldo Luque, fallecido en 2021-); Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (campeones en 1986); y el actual arquero Franco Armani (campeón en 2022) junto a los ayudantes del entrenador Lionel Scaloni en Qatar, Pablo Aimar y Roberto Ayala.

Al arribar al estadio, Passarella señaló: "Estoy bien. Lo voy a disfrutar, estoy con mi familia. Yo vengo porque me invitaron. Esperaba la invitación y ya me lo habían hecho saber antes. Después me lo comunicaron".

Su asistencia luego de más de 10 años sin pisar el estadio desató grandes polémicas durante la semana, pero finalmente los más de 80 mil hinchas que llenaron las tribunas evitaron apuntar contra el exdefensor, cuya presidencia en el club quedó marcada por el descenso a la B Nacional.

Además, la Comisión Directiva, comandada por Rodolfo D’Onofrio, le inició una causa por malversación de fondos y formación de grupos violentos que continúa en curso.

Al respecto, D´Onofrio manifestó esta tarde: "La mejor manera para ayudar realmente a que River siga unido como está es guardar silencio".

Por otra parte, se proyectó un video en el Monumental para recordar a los otros integrantes del plantel campeón en Qatar -Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Julián Álvarez- que surgieron de las Inferiores de la institución.

NA/MAM.