Bienvenida con sabor a adiós

La escritora Elvira Sastre concretará en mayo su tercera visita a la Argentina con "Yo no quiero ser recuerdo", un espectáculo que fusiona poesía y música en vivo, y que presentará sobre escenarios de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, coincidiendo con la presentación de su libro "Adiós al frío", publicado recientemente.

"Ha pasado mucho tiempo, pero siempre hay remedio en los lugares que nos esperan. Vuelvo a ARGENTINA. Por fin puedo decirlo. ¡Lo necesito como nunca!", escribió la poeta española en sus redes sociales sobre las funciones que se presentarán en Teatro Ópera Orbis de Buenos Aires el sábado 6 de mayo, luego en el Teatro Quality de Córdoba (11 de mayo) y Plataforma Lavardén de Rosario (12 de mayo).

Acompañada por el músico Manu Míguez, Sastre propone un juego entre su poesía y referencias musicales diversas: melodías electrónicas, sonidos acústicos, distorsiones y voces grabadas que potencian el sentido de la lectura.

La visita de la poeta a la Argentina acompaña el reciente lanzamiento de su libro "Adiós al frío", reeditado por Seix Barral, que invita a los lectores a dejar de lado todo lo que congele el alma y no permita avanzar. El libro, compuesto por tres partes, se inaugura con un poema dedicado a las heridas que se titula "El grito que será suspiro" y funciona como una carta de presentación de las ideas de dolor y alivio que tejen el poemario.

En la segunda parte, Sastre evoca unos versos del poeta español Ángel González (1925) que recuerdan que "aquí no pasa nada, salvo el tiempo". De esta manera, la poeta dialoga constantemente con esta idea del tiempo para referirse al olvido y a los recuerdos.

La última parte de "Adiós al frío" bucea en la posibilidad de encontrar la calma en un mundo más amable sin dejar de lado la insistencia porque eso suceda. Hay, también, un poema dedicado a América Latina que deja traslucir el cariño de la poeta a la región: "Porque eres una y eres cientos/ América Latina,/y yo te llevaré conmigo/ y me llevaré contigo/ todo el tiempo que me queda/ todo el tiempo que me esperes", dice una estrofa.