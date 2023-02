El Provincial inició con cuatro clasificados a octavos

San Martín de Merlo, Pringles de La Toma, Defensores de Nogolí y Juventud Unida de Anchorena avanzaron hacia los octavos de final del Torneo Provincial de Fútbol Copa Gobierno de San Luis, al ganar sus respectivos encuentros correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final.

En la villa turística de Merlo, donde se registró el cruce más vibrante de la ronda inicial, el local San Martín venció por 4 a 3 a Rojo Club de Candelaria; mientras que en Quines, el equipo tomense le ganó por 4-3 en los penales a Totora FC, luego de empatar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

También con disparos desde el punto penal consiguió la clasificación Defensores de Nogolí, quien selló la serie 4 a 2 frente a Sportivo Pringles de Villa Mercedes, después de haber igualado en cero en el estadio "Juan Gilberto Funes" de La Punta.

Por último, en Anchorena, el local Juventud Unida derrotó a Fortín El Patria por 3 a 0.

Con estos resultados, los ganadores en dieciseisavos de final se medirán ante 4 equipos que ya se encontraban esperando en octavos. El conjunto merlino enfrentará a Huracán de San Luis, el de La Toma lo hará ante Municipal de San Martín, los de Nogolí chocarán contra Ranqueles de Nueva Galia y los de Anchorena jugarán ante Newbery de Villa Mercedes.

La llave de octavos de final se completará con cruces que ya estaban previamente confirmados. Estos serán Pringles de Justo Daract vs. Defensores del Norte de Quines; EFI Juniors de San Luis vs. Deportivo La Punta; Santa María de Quines vs. ATE II de Villa Mercedes; y Sarmiento de Tilisarao vs. Deportivo Arizona.

Todos los enfrentamientos, que depositarán a 8 equipos en los cuartos de final, se realizarán el próximo fin de semana, en sedes y horarios a confirmar.

En esta edición, el campeonato que organiza la Federación Sanluiseña de Fútbol con el auspicio del gobierno provincial cuenta por primera vez con la participación de clubes pertenecientes a las 5 ligas de la provincia (Villa Mercedes, San Luis, Valle del Conlara, Norte y Sur), quienes aportaron 4 representantes cada una.

En cuanto a las semifinales, estas se llevarán adelante el 5 de marzo; mientras que la final está pactada el 12 del mismo mes.

El ganador del certamen no solo se quedará con el título y la Copa Gobierno de San Luis, sino que también obtendrá un boleto para la siguiente edición del Regional Federal Amateur de AFA, cuarta categoría del fútbol argentino que en el torneo 2022/23 entregó 6 ascensos hacia el Federal A.

Redacción/ALG