San Luis emprende: tierra de emprendedores, cuna de emprendedores

Perseguir sueños y alcanzarlos es un logro invalorable que tiene bastante relación con el éxito. Y no solo se trata de una cuestión económica o financiera. El logro de los objetivos siempre propone momentos inolvidables de mucha realización, y de profundo crecimiento personal. Este ejercicio requiere de un espíritu inquebrantable, el famoso y renombrado espíritu emprendedor. Este espíritu saca a relucir lo mejor de cada uno. Y no solo se trata de ser el propio jefe, hay muchas otras cuestiones que cobran vigencia con cada emprendimiento. Los emprendedores son muy valiosos para la sociedad moderna, especialmente porque su perfil los impulsa a la acción, o a la ejecución de sus proyectos, inclusive en los ambientes más complejos y en los contextos más turbulentos. Cuanto más profundas son las dificultades, mayor es la necesidad del valiosísimo espíritu emprendedor. La cuestión es encontrar nuevas soluciones para nuevos o viejos problemas. Lo trascendente es tener la capacidad de liderar los propios proyectos. Si hubiera que destacar algunas características salientes se deben mencionar la insistencia, la decisión y la perseverancia. No cabe el temor al fracaso. El buen emprendedor reconoce los problemas, pero valora infinitamente más las soluciones. Los emprendedores no esperan la aprobación de nadie. Están conscientes de que son capaces de lograr todo lo que se propongan con determinación, esfuerzo, trabajo y confianza en sí mismos. Claro que reconocen el rol decisivo de la planificación; establecen actividades, tareas y funciones; se fijan metas, objetivos y plazos. La cuestión es detectar oportunidades y salir a aprovecharlas. Aun cuando reúnan todos los atributos mencionados los emprendedores no siempre tienen la facilidad de promover sus negocios con sus propios fondos. Y surge allí la responsabilidad de un estado presente, promotor de emprendedores para generar una verdadera economía de emprendedores que extienda los beneficios de cada emprendimiento a la sociedad toda.

El Gobierno de la Provincia de San Luis, bajo la proclama San Luis Emprende ha lanzado una serie de iniciativas concretas, específicas y muy bien direccionadas para acompañar el espíritu emprendedor, entendiendo efectivamente que San Luis es tierra de emprendedores, cuna de emprendedores. Va una apretada síntesis de los anuncios de algunos proyectos.

Turismo: con el objetivo de brindar herramientas para que los emprendedores crezcan de la mano de sus negocios, se desarrollen profesionalmente y generen nuevos puestos de trabajo, el programa Primer Prestador, contribuye al estímulo, sostenimiento y la consolidación del sector, no solo reviste un beneficio para los prestadores, sino que implica una mejora de la oferta turística que la provincia ofrece.

Se reunió el Consejo para el Desarrollo de Emprendedores, Oficios, Artes y Profesionales.

La Universidad Provincial de Oficios: algunos necesitan mejorar o ampliar su negocio personal, comprar maquinaria, adquirir más tecnología, ampliar su horizonte. Otros desean dar el primer paso y no tienen las herramientas. Los vamos a escuchar y los vamos a ayudar a concretar esos sueños de manera rápida y efectiva.

Comunicación: se trabaja en una línea de créditos especiales para nuevos proyectos. Habrá líneas para emprendedores, para seguir fomentando la profesión. Queremos acompañar esos nuevos proyectos que tocan la puerta de nuestra Secretaría a diario con toda ilusión de convertirlos en realidad. Todos los sectores afines a la comunicación podrán evaluar la tramitación del otorgamiento de créditos blandos que podrán tener diferentes destinos.

Estudiantes de los institutos de formación docente tendrán la oportunidad de ser emprendedores y concretar sus sueños educativos.

Deportes, Programa Emprendé por más Deporte que contempla dos líneas de créditos destinadas a centros de desarrollo deportivo del ámbito privado y para profesionales y emprendedores del deporte.

La Universidad de La Punta lanza un concurso de emprendedores para adolescentes y jóvenes.

Ojalá sean cimientos firmes de una verdadera sociedad de emprendedores.