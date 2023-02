Pichetto sigue con sus agresiones hacia Ayelén Mazzina

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que "no" se arrepiente de sus dichos contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, a la vez que dijo que se hace "cargo" de lo que dice y que "nunca" tuvo "ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual".

Además, precisó que sus cuestionamientos contra la funcionaria fueron por el silencio de la cartera ante el caso de Lucio Dupuy.

La propia Mazzina salió al cruce de los agravios de Pichetto: "Soy mujer, lesbiana, feminista y ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado".

Pichetto en una entrevista que brindó este domingo en Radio Rivadavia insistió en su postura agraviante hacia la funcionaria: "Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo. Además, nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", se excusó Pichetto al tiempo que calificó al ministerio de conduce Mazzina "de minorías".

El referente de Juntos por el Cambio expresó: "Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible y ni siquiera quiero entrar en las aristas espinosas, en la violación sistemática por vía anal con aparatos que le realizaban la madre y la pareja".

"Una palabra de piedad, el Ministerio de Género y Diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerte de la mujer policía, pero claro, como es ´cana´ no hablan de eso para que no altere la visión ideológica", expresó.

Tras sus dichos sobre la sexualidad de la ministra, Pichetto aclaró: "Creo en el derecho individual, sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso a todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina.

Asimismo, acusó a la cartera que preside Mazzina de representar "minorías intensas, políticas de gueto y pequeña, orientadas para determinadas minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas y que las desarrollen y ejerzan en libertad".

NA/MGE