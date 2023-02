Cortá la etiqueta

La moda masculina en redes sociales se redefine de manera constante y acelerada. Lo que se entiende hoy como forma de vestir es completamente distinto a lo que se veía hace diez, quince o treinta años. Y es que para entender este cambio de mentalidad hay que reflexionar sobre el papel del hombre en la sociedad y cómo es que este rol hizo que la ropa también evolucione.

Cuando se piensa en la moda, se tiende a asociarla al cambio repentino de tendencias, a la superficialidad, banalidad y frialdad y se piensa en estereotipos limitantes. Si bien esto es parte de un sistema ligado a las apariencias y la vida social, la moda también puede verse como un medio por el cual una persona expresa y define su propia identidad. Claro que está relacionado al contexto en el que la persona se desarrolle, así como en el momento histórico, económico, sociocultural y político que presente, lo cual incide en la manera de vestir de las personas.

A finales del siglo XIX, lo masculino era sinónimo de valentía y fuerza física y emocional. Esto influyó en la manera de vestir de los hombres, quienes empezaron a distinguirse por ropa que iba ceñida al cuerpo para mostrar músculos, con formas y líneas bastante simples que los alejaran de elementos sentimentales como adornos y decoraciones, antes relacionadas con lo femenino. Estas categorizaciones en cuanto a los roles de género ocasionaron que, como respuesta, la indumentaria se dividiera en dos. Quedó encasillada en ropa de hombre y de mujer, dejando notables diferencias no solo en estructura de confección, sino también, en texturas, formas e incluso, y más evidente, en colores. Nuestra necesidad de distinguirlo todo entre femenino y masculino, especialmente nuestra ropa, es una construcción que vino con el tiempo.

Etro y Gucci crearon una variedad de piezas en distintos tonos. El Cadbury Purple, un color que antes le escapaba a la moda masculina.

Sin embargo, con el paso de los años, la moda masculina ha evolucionado al punto que las barreras del género se desdibujaron, la figura del hombre tomó caminos interesantes y la industria presentó mayor apertura a la ropa que no viste a hombres o mujeres, sino a personas y que, justamente, existe para eso, para romper con la distinción e incluir a quien no se identifique con ninguna de estas dos etiquetas. Se trata de expresiones creativas de quiénes somos y una parte fundamental del lenguaje no verbal en el día a día.

Este cambio no solo se ve en hombres usando faldas, como Brad Pitt, o piezas femeninas que aparecen en las nuevas colecciones, sino también en cómo es apreciada en el mundo de la moda, por fin, como una manera de expresión de la identidad.

Diseñadores como Yohji Yamamoto, Vivianne Westwood, Issey Miyake y Jean-Paul Gaultier impulsaron esta reflexión en los años 80 con tal de abrir puertas a la libertad de expresión de cada ser humano. Esa inclinación, por la anulación de etiquetas, trajo a un escenario en donde Gucci, Maison Margiela, Louis Vuitton, Rick Owens, Thom Browne y otros hoy exploran los terrenos de la identidad sin caer en un código binario.

Y las razones de todo esto son más simples de lo que se cree. Vivimos en una época muy esperada, por la que tanto se lucha y se sigue peleando, donde se presenta la oportunidad de lucir como queremos, en vez de encajar en cómo el resto quiere vernos. La moda sin género está allí para quienes miran más hacia la integridad y autenticidad de su persona, que hacia lo impuesto por otros, y da la oportunidad a ser libres a la hora de vestirse y, como consecuencia inalienable, expresarnos y comunicarnos.

Con este look abrió Saint Laurent la pasarela en París. Una propuesta elegante inspirada en clásicos femeninos de las camisas blancas.

La semana de la moda masculina 2023 define esta macrotendencia más que nunca. El mínimo común denominador de las colecciones de esta pasarela son las ideas claras y rotundas que inspiraron a los diseñadores.

Para esta temporada de frío, se puede tomar a grandes sorbos o en pequeñas dosis a las nuevas tendencias masculinas. Una de ellas es el abrigo de pelo, un material que se ve a modo de detalles como en cuellos, mangas o como tejido principal del abrigo y hasta riñoneras de pelo. Y otras tendencias que han cambiado la forma de ver la antigua moda masculina, como la popular falda, que además de Brad Pitt, son muchos los artistas que se suman a este movimiento antietiquetas. Lucien Laviscount, el actor que interpreta a Alfie en “Emily en París”, llegó al desfile Fall Winter 2023 de Louis Vuitton en París con un look que, por supuesto, no dejó indiferente a nadie. Alejándose de los trajes y diseños clásicos que caracterizan a su personaje en Netflix, Lucien apostó por un look de la firma compuesto por un top de punto y una falda plisada en color azul bajo la que llevaba unos pantalones amplios. Cada vez son más los actores que se decantan por esta prenda para hacer diferentes apariciones públicas, apelando a la moda genderless y borrando las barreras del género.

El Cadbury Purple -un tono de violeta- nunca ocupó un lugar destacado en la moda para hombres; hasta ahora. Etro y Gucci mostraron una variedad de piezas en un degradado morado, un color versátil y refrescante, que no se esperaba ver, ya que los tonos tierra y los neutrales oscuros fueron comúnmente la norma para las colecciones masculinas.

El tono pastel violeta pálido también fue un éxito en las pasarelas de moda masculina. Para su primera colección de ropa masculina sin el exdirector creativo, Alessandro Michele, Gucci mostró blazers entallados de color lila pálido.

Otro color que aún no se supera es el rosa, gracias a la película “Barbie” protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, quien interpreta a Ken; La estética “Barbiecore” invita, en resumidas cuentas, a integrar elementos de la cultura pop en el armario. Está tan presente en la moda que incluso marcas como Valentino realizaron colecciones completamente en tonos rosas y fucsias; y le siguen Versace e incluso Prada. Esta tendencia no busca en ninguna circunstancia determinar la masculinidad de nadie, al contrario, es una excelente oportunidad para reflexionar sobre esta y hacer de ella un elemento increíble para experimentar y, sobre todo, jugar con elementos que normalmente, por antiguas creencias, no usaría el género masculino. Algunos buenos ejemplos son los brillos, los accesorios extravagantes, piezas retro, un increíble total fucsia en un traje o, simplemente, para empezar a animarse, una remera o camisa totalmente rosa y así dar vida al vestuario de un caballero que ya no teme divertirse con su ropa de diario.

La tela escocesa hizo su aparición durante la temporada de ropa de mujer Primavera/Verano 2023 en la pasarela de Bottega Veneta , y los diseñadores claramente reclaman la tendencia para la ropa de hombre esta vez. Marcas como Etro y Gucci ya han implementado cuadros escoceses en sus colecciones, y otras marcas seguramente seguirán su ejemplo. Entre cuadros escoceses, estampados Fair Isle y Kilts, el espíritu escocés se impuso en las pasarelas de este pasado enero, el mes de la moda masculina. En primer lugar con faldas para hombres y cuadros en colores vivos que ya no serán solo para ellas. En 2023 los encontraremos en todo tipo de prendas, como en pantalones de pijama, camisas y hasta en abrigos. La clave para combinarlos: jugar a mezclar estampados como propone Thom Browne, pero siempre respetando una sencilla regla: que tengan al menos un color en común. Así siempre quedarán bien juntos.

Imposible no mencionar a Saint Laurent, quien presentó en París una propuesta elegante y sobria, en la que también demostró que el armario masculino puede inspirarse en los códigos de la mujer. El primer estilismo del desfile fue una camisa blanca con un gran lazo al cuello y pantalón de pinzas negro. Así, marcó el tono del resto de la colección. Los lazos continuarán presentes en los cuellos de las blusas masculinas más sofisticadas y queer.

Los accesorios del menswear del otoño de 2023 llegan a darle ese toque final que le faltaba a los looks y resulta que ahora está prohibido seguir la regla de quitarte mínimo un accesorio antes de salir de casa; porque más siempre será más. Los accesorios y los detalles en forma de escotes profundos, asimetrías, transferencias o mostrar más piel que antes será otro buen punto de partida para los que buscan tomar riesgos. Hay materiales y formas originales capaces de darle el toque definitivo a un conjunto. Manejarlos será clave para conseguir un estilo depurado a la última. El próximo invierno, el hombre será decididamente sexy y no dudará en mostrar su cuerpo.

Queda en evidencia que la moda neutra o estilos como el genderless y androgino son el nuevo unisex. Los más artísticos tendrán este 2023 un montón de prendas, detalles y estilos para poder elegir.

Por Dafne Palacio.