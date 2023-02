Terminó el Mundial y continúa la fiebre por el intercambio de figuritas

A más de un mes de finalizada la Copa del Mundo, la fiebre por las figuritas y el álbum de la máxima competición futbolera continúa en auge. En los kioscos de diarios y revistas, más bien en los pocos que se consiguen, la demanda aumentó después del 18 de diciembre con el triunfo de Argentina, y en el Paseo del Padre decenas de niños y niñas se congregan para intercambiar figuritas y así lograr el objetivo de completar el álbum.

“Comenzamos viniendo los jueves y sábados, y ahora ya es de todos los días. El objetivo es completar el álbum y guardarlo. Es para coleccionar, es el Mundial que ganó Argentina”, comentó Thiago, uno de los fanáticos que usualmente llega al Paseo del Padre en busca de las figus que le faltan para cumplir el objetivo.

No hay un horario fijo, pero todos los que llegan tienen como referencia las 18. Algunos, ansiosos, llegan antes a pesar del calor. Otros esperan a que la temperatura merme para aventurarse hacia la sede de intercambio. Las chicas y los chicos llegan desde todos los barrios; algunos solos y otros en compañía de algún mayor. “Yo trabajo aquí en una tienda, y mi hijo me pide acompañarme al trabajo para poder venir a intercambiar. Él viene con su cajita, su lista y una lapicera”, afirmó Sergio Cholke y agregó: “Es lindo que los chicos estén acá y no encerrados. No sé si en otros lugares se puede hacer esto”.

La actividad que los congrega es el intercambio y el lugar, la plaza pública. Una reedición de cómo inició el comercio en los albores de la humanidad. Las reglas, no escritas, pero conocidas, indican que "las doradas se cambian por las doradas o por dos de las comunes, los estadios también valen dos de las comunes”, explicó Lucio, otro pequeño entusiasta. Sofía, una niña que intercambia figuritas, agregó: “Los jugadores más famosos también se pueden cambiar por dos".

¡Intercambio!, es el pregón que antecede al hecho puntual. La mecánica es conocida por todos: uno ofrece una figurita y los que la quieren muestran de su propio “pilón” las piezas que ofrecen para quedarse con la que buscan. “Después de que los chicos las cambian, toca la parte de anotar y marcar en la lista la que se fue y la que llegó. El objetivo es lograr completar el álbum, a pesar de que ya no hay tiempo para participar de los sorteos”, explicó Marcelo, papá de uno de los chicos coleccionistas.

Quienes ven con muy buenos ojos el fenómeno son los dueños de los escasos kioscos que venden figuritas. “Todos los días, a partir de las cinco se da como un furor por las figuritas. Hace unos días me enteré que es porque se juntan acá cerca a intercambiar. Antes de hacer el cambio vienen y se llevan dos o tres paquetes”, mencionó Maximiliano, quien atiende un local de diarios y revistas ubicado al frente de la plaza Pringles.

Y así los nativos digitales encarnan una costumbre que viene de los tiempos analógicos. Una imagen impresa en papel autoadhesivo moviliza reuniones, intercambio de experiencias y tal vez el nacimiento de nuevas amistades. “¿Te acordás cuando nos juntábamos en el Paseo del Padre a intercambiar las figuritas del Mundial que ganó Argentina?”, seguro podrá decir alguno de los chicos y chicas en el futuro.

Se congregan con el único fin de lograr un objetivo, completar el álbum. Ya no participan por los jugosos premios que ofrecía la marca que edita la publicación del álbum y de los cromos. La búsqueda es completarlo con el solo fin de tener un testimonio, en papel y tinta, de uno de los hechos más importantes del segundo milenio para los argentinos.