Luciano Pereyra brilló en una magnífica noche villamercedina

Luciano Pereyra se presentó esta noche en el anfiteatro “Alfonzo y Zavala”, como antesala de lo que se vivirá del 23 al 26 de marzo en el Festival de la Calle Angosta en Villa Mercedes. Los fanáticos del cantante colmaron cada uno de los espacios del predio, corearon, bailaron y disfrutaron a pleno de un espectáculo que comenzó pasadas las 23:30. El cantante brilló en una magnífica noche villamercedina.

La apertura de esta noche estuvo a cargo de academias de danzas folclóricas y del grupo puntano Algarroba.com, quienes, con su característica humor y confianza con el público de la provincia, lograron entusiasmar a los espectadores, como previa de la presentación del cantante nacional.

A las 23:30 las luces del escenario se apagaron y solo se veía en la penumbra el movimiento de los encargados de colocar los instrumentos de los músicos de Pereyra, quien no se hizo rogar y con una gran sonrisa en la cara y su guitarra colgada a pecho, abrió su tan ansiado show.

La gente no tardó en responder a su cantante favorito y le hicieron sentir su cariño con gritos, palmas y las linternas de los celulares encendidos, lo que transformó al anfiteatro en un verdadero cielo estrellado en la tierra.

El cantante empezó entonando Te estas enamorado de mí y, toda la audiencia no dudó en seguirlo a pleno pulmón. Después de esto le siguió Me mentiste y con esta canción la gente no dudó en levantarse de sus butacas y comenzar a bailar al ritmo que marcaba el oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires.

El escenario Alfonso y Zabala se tiñó de azul para que Pereyra junto a su banda interprete Sin haber dormido, tema que hizo junto a Pedro Capó, quien lo acompañó a través de una pantalla gigante.

De esta manera Villa Mercedes comenzó a palpitar la gran fiesta de la Calle Angosta, que dentro de unos días se realizará después de que tuvo que ser suspendida por el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo que afectó a la ciudad el 26 de enero pasado.

