Panamericana incorporó a 15 beneficiarios de Inclusión Social

La empresa local de transporte interurbano, Panamericana, se sumó a las más de 130 empresas que ya trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para generar oportunidades genuinas de trabajo e incorporó a 15 beneficiarios de Inclusión Social, que a la fecha superan las 1.660 inserciones.

“Estamos muy contento con este Programa del Ministerio de Desarrollo Social, la verdad que a nuestra empresa nos ha servido muchísimo, porque realmente hemos incorporado personal del Plan de Inclusión muy capacitada en oficios y con mucha voluntad de trabajo”, destacó el propietario de la empresa Miguel Baldoni, quien también hizo hincapié en que este programa de Inserción laboral “ha generado una propuesta muy interesante para las empresas, que nos sirve y es bienvenido, ya que nos hace mejorar nuestra eficiencia”.

Firma de los convenios de inserción laboral con Miguel Baldoni.

Uno de los incorporados, Walter Muñoz, agradeció la oportunidad laboral: “Por supuesto mi agradecimiento al equipo del ministerio por la comprensión, por el respeto, por la amabilidad y sin lugar a duda a mis compañeros de parcela, a todos ellos les digo que lo importante es mantener fresca las expectativas de vida, de no dejar de soñar y seguir luchando, es muy duro, pero es muy lindo a la vez”.

Raúl Lusara, gerente administrativo de la firma destacó que se encontraron gratamente sorprendidos por el personal que se incorporó desde Inclusión Social. “El personal que nos ha brindado el ministerio es altamente capacitado y nos favorece en el funcionamiento de la empresa en puestos como control de las líneas, la atención de los pasajeros, la gomería, chapería y todas las actividades que competen a un desarrollo mecánico de una unidad”.

Paola Godoy y Walter Muñoz son los nuevos empleados de la empresa de transporte.

Paola Godoy, otra de las beneficiarias que se desempeña como inspectora, contó que se encontraba en el Plan de Inclusión desde sus inicios y que ya no imaginaba tener esta oportunidad. “Estoy con todas las pilas y me encanta, estoy muy contenta porque mi vida me cambió por completo”.

Ministerio de Desarrollo Social/MGE