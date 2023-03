Protección social para los niños del mundo

El número de niños que no tienen acceso a servicios de protección social aumenta cada año y ya alcanza a 1.460 millones. Solo entre 2016 y 2020, la cifra creció en 50 millones de niños de cero y 15 años, quienes no recibieron prestaciones básicas de protección social, en particular las prestaciones por hijos a cargo.

Un informe conjunto presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el título de “Más de mil millones de razones: la necesidad urgente de construir una protección social universal para los niños”, subraya que la carencia de esa protección expone a los niños a sufrir pobreza, hambre y discriminación.

Garantizar una inversión adecuada en protección social universal para los niños, idealmente a través de las prestaciones universales por hijos a cargo para apoyar a las familias en todo momento, es una decisión ética y racional. “Nos sitúa en el camino correcto hacia el desarrollo sostenible y la justicia social”.

Las tasas de cobertura de las prestaciones familiares y por hijos a cargo disminuyeron en casi todas las regiones del mundo entre 2016 y 2020.

Esto impide lograr una amplia cobertura de protección social de aquí a 2030, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas.

En el ODS1, Fin de la Pobreza, la meta 1.3 propone “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables”.

Por contraste, la cobertura cae en la mayoría de las regiones del mundo. En América Latina y el Caribe la cobertura disminuyó de manera significativa, de 51% a 42%, mientras que en otras regiones se estancó o sigue siendo baja.

Desde 2016, la tasa de cobertura en Asia central y Asia meridional es de 21%; en Asia oriental y Asia sudoriental, en 14%; en África subsahariana, en 11%, y en Asia occidental y África del norte, en 28%.

Cuando no reciben una protección social adecuada, los niños y las niñas están más expuestos a la pobreza, las enfermedades, la falta de escolarización y la malnutrición, y tienen más probabilidades de caer en las redes del matrimonio precoz y el trabajo infantil, expone el informe.

En el mundo, “los niños tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza extrema, aquellos que luchan por sobrevivir con menos de 1,90 dólar al día, aproximadamente 356 millones de niños”, dice el trabajo.

La cifra de 1,90 dólar diario de ingreso como umbral de la pobreza extrema ya fue extendida por el Banco Mundial a 2,15 dólares, considerando la paridad de poder adquisitivo o relación entre el poder de compra de bienes entre distintos países.

El texto recuerda también que 1.000 millones de niños viven en situación de pobreza multidimensional o, lo que es lo mismo, carecen de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua.

El número de niños y niñas que viven en situación de pobreza multidimensional aumentó en 15% durante la pandemia de COVID-19, lo cual supuso un retroceso en los avances conseguidos hasta 2019 en la reducción de la pobreza infantil y subrayó la necesidad urgente de otorgarles protección social.

La pandemia puso en evidencia que la protección social es una respuesta fundamental en tiempos de crisis.

Casi todos los gobiernos del mundo introdujeron nuevos programas de protección social o adaptaron con rapidez los regímenes existentes a fin de apoyar a los niños y las familias, pero la mayoría no hizo reformas permanentes orientadas a garantizar una protección ante crisis futuras, según el informe.

El informe destaca que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, tienen dos opciones: “una vía óptima” o estrategia de inversión que fortalezca los sistemas de protección social y “una vía fácil”, una estrategia que omita las inversiones necesarias y deje a millones de niños atrás.

Invertir en las prestaciones por hijos a cargo es una manera demostrada y rentable de combatir la pobreza infantil y garantizar que los niños prosperen.