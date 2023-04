Norma Argentina vuelve al cine en "Humo sobre el agua"

Norma Argentina vive tranquila en su casa de San Luis, hasta que le llega un proyecto cinematográfico que la moviliza y la traslada a algún lugar del país para encarnar un nuevo personaje. Le sucedió hace dos años cuando Julio Mudú y Fabio Junco le propusieron un papel en "Humo bajo el agua", la película que se estrena este jueves en algunos cines argentinos —ninguno de San Luis—, y que la llevó a internarse un mes y medio en Saladillo, provincia de Buenos Aires.

La actriz puntana está acostumbrada a esperar paciente por una propuesta laboral que mueve los hilos de su rutina y lo disfruta. Cuando la llamaron para el rodaje del filme, en el que comparte elenco con Rodrigo Guirao Díaz, Mariano Martínez y Luis Brandoni, no dudó en armar las valijas, leer el libreto y viajar directo hasta la locación.

"Formé parte de un elenco de primeras figuras y trabajé con gente de excelente nivel profesional. Fue soñado por el cariño, el respeto y el afecto que me brindó todo el equipo de trabajo", expresó Norma, quien estuvo en la avant premiere del lunes por la noche.

La película está ambientada en 1984 y Norma hace de la mamá de Patricio (el personaje de Guirao Díaz), una mujer adinerada de campo que perdió a su esposo después de un accidente. La historia comienza cuando Patricio vuelve al campo de sus padres, luego de un largo viaje por Europa, con una mente más abierta y se reencuentra con Julián, su amigo de la infancia y peón de la estancia. Juntos reviven y construyen una historia de amor que tiene ciertos momentos en los que las diferentes emociones interactúan.

Me siento muy orgullosa de representar a mi provincia a nivel nacional y que me elijan para grandes proyectos.

"Sé lo que soy y lo que doy en el cine, porque pongo mucha responsabilidad y amo estar frente a una cámara con cualquier personaje. Tuve la suerte de que ningún director me llamó la atención o me dijera que no era de tal manera lo que hacía. Al término de las escenas, el grupo me felicitó y en ese sentido me siento ancha y orgullosa de mi trabajo", agregó la puntana, quien en 2006 ganó el Cóndor de Plata a la Revelación por su inolvidable personaje de "Cama adentro".

La filmación de "Humo..." representó la primera vez que Argentina compartió elenco con los tres actores. Con Mimí Ardú, quien también forma parte del elenco, trabajaron juntas en "Franzie", la película dirigida por Alejandra Marino y grabada en San Luis.

Actualmente, la paciencia y la espera acompañan a Norma en la tranquilidad de su casa, pero con las expectativas puestas en que un nuevo proyecto llegue pronto a concretarse.

Su representante en Buenos Aires le envió el guion de una película que está prevista que se grabe en el límite de Córdoba y San Luis. "Cuando hay un trabajo en puerta, sabemos que no se concreta fácilmente y que tarda en llegar; siempre fue así y estoy acostumbrada a la espera, que no tiene límite de tiempo", explicó.

Lo que anhela la actriz es que "Humo bajo el agua" llegue pronto a las salas de San Luis y los puntanos disfruten de la historia de la que fue parte. "Es un amor muy bonito el que se muestra en la película y toca varios temas que deben visibilizarse. Esperemos que se estrene pronto porque merece que se proyecte en todo el país", agregó.

Redacción / NTV