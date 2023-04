Ya hay 14 equipos que usan la Villa Deportiva para entrenar

Desde que inauguraron la primera etapa de la Villa Deportiva, crece la expectativa para poder utilizar las instalaciones. El domingo habilitaron diez canchas de fútbol de césped sintético de diferentes dimensiones. Según contó el jefe del Programa de la Villa Deportiva, Juan Pablo Funes, alcanzaron un acuerdo con la Liga Sanluiseña para armar un cronograma de entrenamiento durante todo el mes para catorce equipos puntanos de las categorías infantojuvenil y femenino. Por otro lado, habilitaron la posibilidad de solicitar turnos para equipos que no estén dentro de una asociación, pero compitan en algún tipo de campeonato ya sea barrial o del fútbol senior, para que también puedan usar la moderna infraestructura.

“Con las organizaciones que nuclean al mundo del fútbol ya tenemos un vínculo directo e hicimos las designaciones. Por ejemplo, con el fútbol infantojuvenil y femenino, a través de la Liga Sanluiseña, logramos acomodar los días y turnos fijos de acuerdo a lo que manifestó cada equipo asociado. Pero como queremos darles la posibilidad a todos y todas, decidimos largar una solicitud de turnos para quienes no estén bajo ninguna asociación o entidad que los regule”, explicó Funes.

La idea es que usen las canchas los equipos que necesiten de un espacio para entrenar.

La Liga Sanluiseña tiene unos veinte equipos que disputan todo tipo de torneos. De ellos, catorce solicitaron las instalaciones del predio para poder entrenar a lo largo de la semana. “Diagramamos un pack mensual donde establecemos diferentes días y horarios durante todo este mes; luego hicimos un sorteo para beneficiar a todos y desde este martes comenzaron los entrenamientos”, dijo el funcionario.

Pero como las expectativas para utilizar el predio son altas, a su vez lanzaron la chance de solicitar turnos para que todos puedan tener la posibilidad de utilizar las diez canchas. Quienes envíen las solicitudes deben ser equipos que no estén bajo una asociación, pero que disputen algún tipo de torneo.

Por otro lado, el funcionario aclaró que el Gobierno no quiere generar una competencia con los locales de la ciudad que alquilan las canchas. “No queremos ser desleales con los que trabajan de esto, que son empresarios que hicieron una inversión y las alquilan. La idea es que quienes soliciten las canchas sean grupos que estén jugando al fútbol senior, universitario o barrial, y que realmente necesiten un lugar para entrenar”.

Campeonato. Esta semana se disputó el Mundialito de fútbol barrial infantil en las canchas de fútbol del predio. Foto: Villa Deportiva.

Quienes estén interesados en pedir turnos, deben ingresar al link que aparece en las redes sociales de la Villa Deportiva San Luis. En el formulario deberán especificar el nombre del club o institución a la que pertenecen, el nombre y apellido del representante y un teléfono. Por otro lado, especificar la cancha que quieren utilizar (fútbol 5, 7 u 11) y la actividad que van a realizar, con días y horarios.

“Nosotros tenemos eventos en la Villa que son los torneos barriales, por ejemplo. Esta semana se jugó el primero en las canchas de fútbol 5 y 7, el sábado tenemos la Escuelita de Fútbol. Entonces queremos ser lo más equitativos posibles para que todo el mundo pueda utilizar las instalaciones; si no somos estructurados y no hay horarios rotativos, la semana que viene nos vamos a quedar sin espacios y esa no es la idea”, aclaró Funes.

Habilitarán más espacios

El funcionario recordó que dentro de unos diez días seguirán las inauguraciones de otras canchas en la Villa Deportiva, como los espacios para hockey, rugby, pádel, playroom, que es el sector para niños, y dos playones deportivos al aire libre. Habrá tres canchas de básquet de 5x5 y 3x3. "Cuando estén todas listas, para solicitar los turnos vamos a utilizar el mismo mecanismo y tal vez sea también a través del mismo link”, concluyó.