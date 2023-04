Limitan la venta de yerba a dos unidades por cliente en la ciudad

Por mucho tiempo, el mate supo ser el compañero ideal para calmar las ganas de comer si el bolsillo lo impedía. Ahora, directamente es un lujo. En un año, los precios de la yerba escalaron casi el 90% y a ello se suman dificultades en los consumidores para la compra. En medio de un escenario de incertidumbre, en la ciudad de San Luis ya limitan la venta a dos unidades por persona en supermercados.

Para conocer el panorama, El Diario de la República concretó un sondeo en comercios de la ciudad. Se recorrieron negocios en un radio comprendido por las calles Buenos Aires, Colón, Tomás Jofré y Constitución. Efectivamente, las góndolas de varios supermercados exhiben carteles que indican la restricción. Si bien en las despensas no ocurre lo mismo, sí se advierte un panorama turbulento y nada deja lugar a precisiones a futuro.

“En las despensas no hay límites, los distribuidores no nos han puesto restricciones. Sí hay faltantes de azúcar y aceite, pero no limitamos la venta al momento. Mañana (por hoy) habrá un fuerte incremento de la yerba”, aseguró Ángel “Cacho” Soria, titular de la Cámara de Almaceneros de San Luis.

La Secretaría de Agricultura de la Nación optó recientemente por disponer un precio escalonado para la hoja verde y la yerba canchada. A principios de mes, se habilitó una suba del 52,68%. Habrá otro incremento en mayo y en julio, para redondear el 71,23% en el primer semestre. En todo este contexto, ayer se conoció que la Secretaría de Comercio Interior dio la venia para un aumento del valor de la yerba mate a salida de molino. La recomposición se fijó en el 12,2% esta semana y el 9,2% en mayo, cifras que están por debajo de lo que pedían los industriales para afrontar las actualizaciones de la materia prima que fijó la cartera de Agricultura.

“Esto que pasa, este desorden de precios, no se ha visto, al menos en la historia reciente. Hace mucho tiempo que no se observa esta situación, no sabemos a dónde vamos a parar. Hoy es comprar, vender, y no saber si se va a poder recuperar. La gente no tiene plata. El mes dura 15 días, con una muy buena perspectiva”, lamentó Soria.

El propietario de una despensa de calle Buenos Aires, Emanuel Coria, remarcó que el faltante de yerba no lo tiene en su caso, pero reconoció lo que ocurre en otros espacios. No descartó que haya especulación.

“La gente compra menos y a nosotros nos pasa como a los clientes. Antes, comprábamos para guardar, pero ahora, así como las personas llevan lo justo, nosotros compramos en medida de la demanda”, subrayó.

Para graficar en materia de montos, un paquete de yerba Chamigo en su versión de medio kilo, cuesta $382,90. La misma cantidad, pero de la marca La Tranquera, llega a $459. En el caso de La Hoja, alcanza los $409. Si se habla de artículos de 1 kilo, los montos están por encima de los mil pesos (salvo contadas excepciones que están levemente por debajo de ese parámetro).

Si bien los referentes consultados no exponen razones puntuales a este límite de compra, se advierte que hay una dificultad en la cosecha. Para dar una idea, en agosto del año pasado ya se pronosticaba un impacto negativo en la producción que tenía estrecha relación con el fenómeno climático (sequía) y los incendios. También se entremezcló en su momento los problemas de la falta de gasoil.

Actualmente, el panorama no ha diferido mucho. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Yerba Mate, en el periodo de enero-febrero de este año, el total de cosecha fue de 23.353.483 kilogramos. En el mismo período del 2019, fue de 54.280.817 kilogramos, claramente superior. Incluso en el 2020, se fijó en 61.330.207 kilogramos. Ya para el 2021, la caída dejó el parámetro en 47.290.935 kilogramos y el año pasado llegó a 30.432.917; todo en una línea descendente.

Como se ve, razones abundan para impactar una costumbre tan arraigada en los argentinos. El mate entre amigos, en familia, en el trabajo, en medio de la naturaleza, donde sea que se disfrute, cada vez es más amargo.

Al inconveniente de las restricciones de venta se suman los precios. De acuerdo al IPC de San Luis, en marzo del 2022 el medio kilo de yerba se conseguía en $253,89. Al mismo período de este año, llegó a $479,97, un 89,04% más.

También en el azúcar

El límite de compra y el cerco inflacionario se ve marcado de la misma manera en el azúcar. Las empresas que hoy ponen un tope en la venta para la yerba, aplican la medida en el azúcar. “Dos unidades por cliente”, rezan los carteles.

En el recorrido que concretó este medio, se pudo ver que el kilo de azúcar ronda los $330. En la comparativa interanual a marzo, se aprecia que los valores treparon estrepitosamente un 214,85%.

“Antes hacía una compra mensual general. Ahora busco lo necesario para la semana y trato de salir en mis tiempos libres, para buscar precios. Con el azúcar muchos se han avivado, pero si se camina hay diferencias de hasta 80 pesos según los negocios”, contó Romina, una vecina que se encontraba en los pasillos de un supermercado local.

“Uno ve que ya no hay relación en los precios. Muchas veces la gente aumenta a ojo. La verdad es que sube, pero después el mismo consumo que se desestabiliza los obliga a bajar”, opinó el comerciante Emanuel Coria.

Redacción/MGE