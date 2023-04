San Luis FC estrenará la localía en la Villa Deportiva

San Luis Fútbol Club y la Villa Deportiva se abrazarán a puro brillo el domingo desde las 15:30. Será cuando las "Pibas" reciban a Puerto Nuevo por la 7ª fecha del torneo de Primera B femenino de AFA.

Las máximas representantes del fútbol puntano a nivel nacional buscarán el sexto éxito al hilo, será en el magnífico y multifacético espacio para el deporte que en su primera parte se inauguró hace apenas 9 días con 10 canchas de fútbol.

En el césped sintético de la cancha Nº 1 será local el equipo de Carlos Casteglione, que buscará sostener el andar de victorias.

Ayer el plantel tuvo jornada de descanso, tras el trabajado triunfo 1-0 en Buenos Aires, en la áspera cancha de Deportivo Español, que el DT analizó con visión de futuro: "Fue un buen triunfo, las jugadoras se adaptaron a la cancha, es una lástima que se juegue en este tipo de pisos cuando Español tiene un hermoso estadio al lado de este espacio y vacío. No se puede jugar más en estas canchas, se pueden lastimar las futbolistas, un equipo tan grande como Español no le debería dar a las chicas estas condiciones para jugar, hay que rever si queremos que el fútbol femenino crezca. No se puede jugar más en estas canchas", enfatizó.

Quedan 5: para cerrar la fase regular recibe a Puerto Nuevo, visita a Camioneros, local de Claypole, va a Deportivo Merlo y en casa ante Argentino (R).

El entrenador, sabedor de que este tipo de situaciones se pueden repetir, valoró los tres puntos conseguidos: "Es un equipo duro y la cancha hace que se empareje todo. Las chicas se adaptaron bien y si queremos conseguir cosas importantes hay que adaptarse a lo que presente cada partido".

El objetivo es claro y directo: "Queremos salir primeros en nuestra zona y después sabemos que viene la parte más difícil (12 equipos todos contra todos y a dos ruedas por 2 ascensos); vamos partido a partido. Ahora, Puerto Nuevo", resumió Casteglione.

El plantel de 28 futbolistas genera una competencia interna muy elevada y un grato problema para el DT: "Tenemos un plantel amplio, cada vez que armamos la lista tenemos mucha paridad en muchos puestos, la idea es ir dándole minutos a las jugadoras que no vienen participando, rotar el banco y que las chicas compitan por un lugar. La que vemos que está mejor tiene su lugar el fin de semana, y si no le tocó debe ir a buscarlo en los entrenamientos para el siguiente juego".

Sin Yanet Leyes, expulsada tras una apresurada doble amonestación de la árbitra De Olivera, las "Pibas" perfilan la semana para jugar en la Villa Deportiva.

Redacción/MGE