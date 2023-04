Maratea dijo que se llevará el 5% de lo recaudado para Independiente

El influencer Santiago Maratea, intermediario de la colecta por Independiente, admitió hoy que se llevará un 5% de "lo recaudado", que tiene como objetivo 20 millones de dólares para levantar el pasivo estimado de la institución.

"Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", explicó Maratea en sus redes sociales, pese a que el jueves pasado había anunciado que no se iba a quedar con nada.

"Si juntásemos 8.800 millones de pesos, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron ‘vos tenés que decir que es una obligación legal’. Debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar", indicó.

A su vez, añadió: "Lo que hice siempre y lo que estoy haciendo ahora con Independiente es un trabajo, amigos".

Independiente buscará primero levantar la inhibición por el pase de Cecilio Domínguez, por el que debe 5.700.000 de dólares a América de México y luego pagar las diferentes deudas.

"Escuché un rumor que la AFIP quiere elevar el caso pero no sé adónde. Yo me llevo bien con la AFIP porque pago mis impuestos. La gente que transfiere más de 170 mil pesos debiera explicar los fondos, pero bueno, todo bien, qué sé yo…", disparó.

"Ustedes saben la responsabilidad penal que tengo y la presión que sufro… puedo ir preso", terminó en sus videos.

En la última actualización hecha por el Maratea, se juntaron 561.233.653,12 millones de pesos.

NA/ALG.