Un camino de ascenso con talento, respaldo y argumentos

Ningún otro deporte es tan impredecible como el fútbol. Sin embargo, en este tiempo de desarrollo del fútbol femenino, San Luis claramente genera una revolución y achica en cada decisión el margen de error.

El domingo goleó 4-0 a All Boys en condición de visitante, ante un equipo que “seguramente peleará en el grupo de los que irán por uno de los dos ascensos”, indicó el DT Carlos Casteglione.

Se sacó de encima a un rival de jerarquía dentro de la división, que el año pasado peleó el ascenso y que “fue pionero en el fútbol femenino del país en la década del 70”, contó el dirigente de All Boys Alejandro Insúa, quien felicitó al plantel, cuerpo técnico y dirigentes puntanos: “Se ve claramente con la seriedad y profesionalidad con la que trabaja el plantel de San Luis”.

Para sustentar la ilusión de ascenso (suben apenas dos equipos de 22 participantes), se armó un plantel de 28 futbolistas en el que compiten entre dos y tres jugadoras por puesto.

El domingo en Floresta no jugaron tres valores muy destacados: la volante ofensiva puntana Diana Alaniz, que viene de la UAI de Urquiza de la Primera A, y la paraguaya Maribel Portillo, ambas lesionadas; y tampoco estuvo la volante ofensiva de La Toma Florencia Cordero, por decisión del cuerpo técnico.

Siete partidos son los que restan en fase regular: los 6 primeros van a la fase ascenso. El domingo va ante Morón, después queda libre, visita a Español, recibe a Puerto Nuevo, va ante Camioneros, local de Claypole, visita a Dep. Merlo y local de Argentino (Rosario).

Casteglione analizó postriunfo: “Armamos un plantel competitivo, que todas estén parejas y dispuestas para jugar. Las que entraron lo hicieron muy bien, quedaron nombres muy importantes afuera; las chicas saben que en la semana hay que entrenar, esforzarse, tener humildad y nosotros después elegimos. Tengo un lindo problema cada fin de semana en armar el equipo”.

Otro detalle está en el equipo médico y en las formas de tratar las lesiones, y también de prevenirlas. Sergio Porporatto, jefe del equipo médico, acompañó a Las Pibas en Buenos Aires y contó: “Este año se incorporó la tecnología de GPS para controlar la carga física de las chicas y analizar con el preparador físico (Kevin Pizarro) la carga en el partido y después, en la semana identificar si hay fatiga y prevenir una lesión. Y viajamos con ecógrafo, como hacen los planteles de Primera. Toda la semana están con la nutricionista (Romina Godoy), con el psicólogo (Carlos Saggio) y con el kinesiólogo (Marcos Godoy)”.

Un ejemplo de lo marcado por Porporatto sucedió en la mañana del domingo, con el psicólogo manteniendo una sesión con el plantel antes de este partido frente a All Boys.

“No tenemos nada que envidiarle a un equipo de Primera. Usamos mucha tecnología y eso lo permite un gobierno que nos apoya en todo lo que necesitamos”, remarcó Sergio.

El DT Casteglione analiza el contexto y la búsqueda: “Tenemos un plantel muy joven, la idea es mejorar a las jugadoras día a día, que puedan tener un futuro mejor, creciendo en lo futbolístico y vivir de esto. Esa es nuestra tarea como cabeza de grupo”.

El entrenador es el primero en poner la mira en el gran objetivo: “La primera etapa es clasificar (pasan 6 equipos de los 11 de la zona, tras 10 fechas, a una sola rueda) y después vamos a ir por todo (los 12 equipos —6 de cada zona— jugarán a partido y revancha por el primer ascenso directo, y luego habrá un reducido por el segundo ascenso)”.

La receta del DT es simple: “Hay que seguir trabajando con los pies sobre la tierra y tener humildad. Debemos seguir mejorando, hay mucho por corregir y por mejorar”.

La visión de las jugadoras

La uruguaya Nikol Laurnaga, “Pac Man” en la mitad de la cancha, analizó el triunfo: “Por suerte nos llevamos los tres puntos y jugando lindo. Estoy muy contenta por el funcionamiento del equipo”.

La defensora tucumana Carla Lescano fue contundente: “Esta era una de las finales que se presentaban, vinimos de visitante a demostrar que somos candidatas y vamos por mucho más. Esto es San Luis, tenemos una buena calidad de jugadoras y hasta la Primera no paramos”.

La delantera puntana María Miranda, autora de dos de los cuatro goles, remarcó: “Primero el partido estaba complicado y después nos acomodamos bien. Estoy feliz por el equipo, formamos un lindo grupo”.

Melina Salinas, la futbolista de Tilisarao que hizo el tercer gol, dijo que “en el partido salió todo muy bien, estoy contenta por el gol y por el triunfo; vamos bien, esto es largo”.

Yamila Crespín, la talentosa volante santafesina ex Ferro Carril Oeste, sostuvo: “Demostramos que tenemos buen juego, en lo personal no se me dio el gol, pero voy dando lo mejor para el equipo. Nos llevamos los tres puntos a casa y ahora a seguir”.

Y lo que sigue es Deportivo Morón, el domingo por la 4ª fecha en el estadio provincial “Juan Gilberto Funes” de La Punta, con horario que se definirá entre hoy y mañana.

Hermanos que surcan la calle derecha

Agustina Sosa y Brayan Sosa son hermanos futbolistas que comparten jugar en la misma posición: el lateral derecho.

Dueños de las camisetas número 4 de San Luis Fútbol Club y Nueva Chicago, el domingo se reencontraron.

Brayan, ex Estudiantes y ahora en el “Torito” de Mataderos, fue titular el jueves en el 0 a 0 ante Defensores Unidos por la B Nacional, y el domingo llegó hasta Floresta para ver jugar a Agus. “Estoy muy contento por ella y feliz de poder venir a verla. Es algo muy lindo lo que está viviendo Agustina; a toda mi familia le encanta el fútbol y estamos muy contentos por ella, por lo que está haciendo y viviendo”.

El defensor siempre le aconseja que “entrene al máximo y que saque lo bueno de la competencia con las compañeras, con las que compite por el puesto. La veo crecer muchísimo”.

Agustina, abrazada a su hermano, sonríe y admite: “Jugamos muy bien, estoy muy feliz por el partido y porque haya venido a verme mi hermano, al que no veía desde hace tres meses, desde que vino a jugar a Nueva Chicago”.

Una de las lindas postales que dejó el partido en Floresta: los hermanos Sosa, estampa de laterales por derecha.