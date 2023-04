Regalo de Pascuas: entrada gratis para ver a San Luis FC

Marca y salida. La puntana Yanet Leyes es garantía en el lateral izquierdo. La defensora que vive en el barrio Félix Bogado ofrece garantía en su sector. Foto: Prensa All Boys

San Luis Fútbol Club jugará este domingo en la previa del almuerzo de Pascua con entrada libre y gratuita. Desde las 11 y en cancha de Juventud Unida Universitario (Felipe Velázquez y Riobamba), las "Pibas" recibirán a Deportivo Morón por la 4ª fecha de la Zona A del torneo de Primera B femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino,

El equipo que orienta Carlos Casteglione no tendrá a Carla Lescano. La defensora central tucumana arrastra una molestia en los cuádriceps, desde el partido en Floresta (triunfo 3-0 ante All Boys), y no está en la lista de concentradas. Una de las opciones de reemplazo es Lucila Aste.

La que regresa a la consideración del DT es Florencia Cordero, la delantera de La Toma, máxima goleadora del torneo de 1ª C del año pasado, que no estuvo en Buenos Aires.

Mientras, la delantera paraguaya Claribel Portillo está en condiciones físicas, pero el cuerpo técnico no apurará su regreso en función de que aún le resta rodaje futbolístico, tras el parate por el esguince de tobillo.

En proceso de buena recuperación viene Daiana Alaniz, que jugó algunos minutos en el debut en Quilmes (victoria 4-1 ante Argentino). La experimentada volante ofensiva puntana, que sufre por los tobillos, aún tiene para al menos otros 21 días fuera de las canchas.

San Luis Fútbol Club sostiene un andar arrollador y, sabiendo que la próxima fecha quedará libre, intentará seguir de racha para recuperar la punta, que desde ayer le pertenece a Argentino de Rosario, tras golear 11-0 a Claypole.

La revolución del fútbol femenino en la provincia se extiende a los buenos comentarios que recibe en cada rincón del país donde se presenta. Puertas adentro el objetivo es claro: ganar, consolidarse, clasificar y buscar el ascenso.

Las puertas del estadio de "El Bajo" abren a las 10. Las "Pibas" salen a la cancha y entusiasman.

Los pasos para ascender

En la primera etapa, y como el año pasado, se disputarán 11 fechas. Los equipos que terminen del primero al sexto puesto de cada una de las dos zonas clasificarán a la fase ascenso, en la cual 12 clubes jugarán todos contra todos a dos ruedas (ida y vuelta), el campeón ascenderá de manera directa y el segundo que subirá a Primera A saldrá de un reducido entre el segundo y el noveno.

Por otro lado, los posicionados en el séptimo al undécimo lugar en cada una de las dos zonas, jugarán la fase permanencia (ida y vuelta: los últimos cuatro descenderán a la Primera C).

Redacción/MGE