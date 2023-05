Teletrabajo: la nueva forma de crecer

La pandemia modificó diferentes ámbitos de la cotidianidad; uno de ellos fue la forma de ganarse la vida. En la víspera del Día del Trabajador y la Trabajadora, algunos reclamos se renovaron, mientras que otros parecen regresar.

El 1° de mayo de 1886, cinco sindicalistas fueron asesinados en Chicago por liderar una protesta de trabajadores. ¿Qué pedían? Una reducción de la jornada laboral, que era de 12 hasta 16 horas corridas, a 8 horas. Gracias a la tecnología se modernizaron las formas de trabajo; sin embargo, si de jornadas se trata, el teletrabajo atenta contra esta lucha que se inició hace 137 años.

Si bien algunas actividades laborales pudieron adaptarse mejor que otras, la realidad demostró que existen nuevas formas de subsistir en el mercado. A partir de 2020 explotó la dinámica del teletrabajo que, lejos de tener una fecha de vencimiento, se impone en la actualidad con récords positivos y una amplia gama de opciones para los trabajadores, como así también sus aspectos negativos.

El trabajo remoto representó la necesidad de continuar con las tareas, con la misma carga horaria y compromiso, pero desde casa. De a poco, esa flexibilidad se transformó en un punto clave para el crecimiento de este sistema.

Según los datos del Reporte del Estado de la Contratación Global de la startup de recursos humanos Deel, Argentina está entre los cinco países que más contrataron trabajadores remotos. En el ranking se ubica luego de Estados Unidos, Reino Unido y junto con otros países de la región, como México, Chile y Uruguay.

El informe también precisó que los ingenieros y desarrolladores de software lideran las profesiones más contratadas a escala en Latinoamérica y, en la Argentina, les siguen intérpretes y psicólogos. Con respecto a las edades de los trabajadores, más de la mitad tiene entre 25 y 34 años, y casi un 30 por ciento, menos de 44.

Argentina es el quinto país del mundo con más trabajadores a distancia. Número que aumentó con la pandemia.

Hace algunas semanas, la consultora Randstad reveló en una encuesta que el 81 por ciento de los empleados argentinos considera de gran importancia contar con flexibilidad en términos de horario de trabajo; mientras que el 43 por ciento aseguró que tiene opción de su empleador para el trabajo remoto.

Javier Ferreyra, ingeniero en Sistemas de Información y cofundador de la empresa RunaID, creadora de paquetes de software, conversó con Cooltura acerca del avance de esta innovadora modalidad: “Nuestro país es un gran exportador de Economía del Conocimiento gracias al teletrabajo, particularmente desde el software. Lo veo proyectado y con un buen desarrollo. Tenemos la contra de que no generamos la suficiente cantidad de profesionales para hacer eso, pero los que existen están 100 por ciento ocupados para hacer teletrabajo”.

Cuando los encuestados fueron consultados sobre si aceptarían formar parte de una organización que no les brinde flexibilidad con respecto a los horarios y formas de trabajar, el 44 por ciento dijo que no. Además, el 35 por ciento confirmó haber renunciado a un trabajo por no brindarles suficiente flexibilidad.

“Pensamos que la única manera de poder realizar las cosas es por medio de las pantallas. Y si no las tenemos, aparecen los indicadores de adicción: ansiedad, irritabilidad y angustia", Laura Jurkowski (Psicóloga).

El Senado de la Nación aprobó el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo en julio de 2020, Ley Nº 27.555, ¿en qué consiste? Garantiza a quienes realicen trabajo a distancia los mismos derechos y obligaciones de la modalidad presencial; el empleador debe brindar los equipos, herramientas de trabajo y soporte necesario para el desempeño de las tareas, asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja; el trabajador podrá volver a realizar el trabajo de modo presencial en cualquier momento y sin previo aviso; se establece el derecho a la desconexión, que le permitirá al trabajador desconectarse fuera de la jornada laboral y en los períodos de licencias son algunas de las normas que contempla.

Sobre esta última norma, el cofundador de RunaID expresó que “hay empleados que se pasan de horario y, en ese sentido, empieza a no ser tan bueno. No se debería mezclar la vida personal con la profesional. No respetamos ciertos momentos que son necesarios para descansar. Está ese grupo de gente y después quienes todavía no entendieron que el teletrabajo no es ‘estás en tu casa tomando mate’”.

A pesar de esos inconvenientes, que no son exclusivos del teletrabajo, esta modalidad promete un futuro para cientos de personas. Incluso, es una tendencia marcada en los jóvenes que se consolidó a partir del avance tecnológico y de la multiplicación de las oportunidades laborales en el exterior.

“Estamos un poco atrasados con las leyes del teletrabajo. Si bien empujan un poquito, todavía hay cosas por resolver. Se nos simplificó la vida con el trabajo remoto. Es más, cuando empezó la pandemia teníamos 15 empleados, hoy tenemos un poco más de 50”, manifestó el ingeniero, en referencia a su compañía.





Los efectos nocivos

Laura Jurkowski, psicóloga especializada en adicción a la tecnología y directora del centro Reconectarse de adicciones a internet, videojuegos y el uso de la tecnología, explicó que existe una contrapartida en el teletrabajo, una es la invisibilización de muchas falencias al darse en el ámbito del hogar. Una de ellas es, justamente, perder el contacto humano y las cuestiones sociales que se dan en una oficina, más allá de lo laboral.

“Uno podría pensar que al no tener que transportarse a otro lugar se pueden ganar horas para hacer otras cosas, aunque muchas veces vemos que no se utiliza ese tiempo que se gana”, enfatizó la psicóloga.

“Estamos un poco atrasados con las leyes del teletrabajo. Si bien empujan un poquito, todavía hay cosas por resolver", Javier Ferreyra (Ingeniero en Sistemas de Información).

El trabajar más horas y no respetar los momentos de pausa y de descanso puede ocasionar problemas de salud, tanto físicos como mentales. La denominada “hiperconectividad” probablemente parezca algo habitual en la rutina de cualquier persona, pero a la larga resulta difícil de medir y controlar. Los expertos sanitarios afirman que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad laboral que afecta a un gran porcentaje de trabajadores remotos. La visión, otra de las más golpeadas.

Jurkowski explicó que “cuantas más actividades son reemplazadas por las pantallas, empezamos a ver que dejamos otros recursos de lado y la vida se empobrece. Incluso, pensamos que la única manera de poder realizar las cosas es por medio de las pantallas. Y si no las tenemos, aparecen los indicadores de adicción: ansiedad, irritabilidad y angustia”.

Como cualquier otra adicción, las nuevas tecnologías originan dependencia y, por lo tanto, condicionan la libertad del ser humano, ya que lo apartan de otros intereses y necesidades. La pérdida de control sobre la conducta, los conflictos familiares y el síndrome del “trabajador quemado”, cuando el estrés laboral se hace crónico, son otros de los síntomas.

En promedio, los argentinos pasan 9 horas y 38 minutos diarios mirando distintas pantallas, lo que equivale a unos 147 días al año. Es el quinto país del mundo que más tiempo las utiliza, delante de Tailandia, Colombia, Brasil, Sudáfrica y Filipinas.

La pandemia rompió el equilibrio entre la vida laboral y profesional, entonces aparecen consecuencias que llevaron a una mayor atención a la pantalla y a estar siempre conectado. Actualmente, los argentinos están en un profundo proceso de intoxicación tecnológica, compuesto por el uso del celular, la televisión y la computadora, y que conduce a otro, el sedentarismo.

“No hay dudas de que si uno está permanentemente frente a una pantalla, ya sea para el trabajo o para el ocio, va a tener repercusiones en el cuerpo. El cerebro necesita descansar. Es importante que uno pueda ordenarse y organizarse en el horario del trabajo, ponerse un límite para que haya un momento de ocio y un momento de productividad”.

Según la especialista, algunas de las recomendaciones para quienes pasan muchas horas frente a una computadora son hacer pausas, levantarse de la silla y caminar; y tener otra pequeña actividad durante el día, como la actividad física, la meditación y algo de ocio que no involucre pantallas.

Para gestionar el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos se puede, por ejemplo, establecer planes de uso medido de redes sociales, lo que permite segmentar y encauzar los tiempos hacia un equilibrio que recobre la estabilidad.





Un correcto balance para avanzar

Este sistema cumple todos los requisitos para posicionarse a nivel global como la mejor opción de trabajo para las personas, y por si fuera poco, tiene una masiva aceptación entre la sociedad. Sin embargo, las empresas deben tomar cuidadosamente sus decisiones para mantener el enfoque de sus trabajadores y evitar todo tipo de desbalances, y determinar la mejor solución para ellos y su negocio.

La directora del centro Reconectarse aclaró que “el impacto del teletrabajo depende de la realidad de cada persona. Puede ser un alivio para esa persona que no tiene que viajar hasta el trabajo o puede ser conflictivo para aquellos que tienen que trabajar y otras personas en su casa también están con otras actividades. Para mucha gente esto fue una solución y lo ve con muchos beneficios, pero para otras personas esto puede ser un problema”.

El teletrabajo no significa estar las 24 horas activo, ni dispersarse en el horario laboral. Es por eso que los teletrabajadores y directivos están obligados a reflexionar sobre las leyes que los amparan y a cambiar reglas internas, de ser necesario. Infravalorar cuestiones como la salud mental, el cansancio y el aislamiento resulta contraproducente para la vida del empleado y, en consecuencia, para la de la empresa.