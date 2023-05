Los estudiantes de la UNSL podrán realizarse testeos de VIH y sífilis

El Centro de Salud Estudiantil Universitario (CeSEU), de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizará testeos gratuitos, voluntarios y confidenciales VIH y sífilis. La medida fue tomada para garantizar la salud sexual del alumnado.

Quienes estén interesados deberán dirigirse todos los miércoles a la sede del Centro, ubicado en Rivadavia 1359 en el horario de 14 a 17:30, se informó.

Este es un nuevo servicio que brinda el CeSEU junto al Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT) para VIH e ITS, que buscan ofrecerles a los estudiantes de la casa de estudios, un espacio que les permita realizar consultas sobre su salud sexual.

El testeo con pruebas rápidas y consejería se desarrolla en tres momentos, se indicó. El primero es la pre consejería, donde se le informa a la persona, sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y se le explica la prueba que se realizará. “El testeo es anónimo y confidencial, por ello utilizamos un código de identificación y no el nombre, apellido o documento como datos identificatorios”, explicó la bioquímica Karina Giordani.

En un segundo momento se realiza la prueba mediante la extracción de una gota de sangre del dedo de la persona. El mismo puede ser reactivo o no reactivo, ya que la prueba arroja un resultado de la presencia o no de antígenos y anticuerpos. Por ello, no es un análisis positivo o negativo.

Finalmente, se realiza la post consejería. En este momento se informa el resultado de la prueba de manera individual. Si el resultado es no reactivo, se reforzará la prevención; y si el resultado es reactivo, se informará a la persona dónde puede realizarse las pruebas confirmatorias.

“En nuestro espacio, y para casos reactivos de VIH, coordinamos directamente con el Servicio de VIH, ITS, sífilis y hepatitis virales del Laboratorio de Salud Pública; y en el caso de reactivos para sífilis, se coordina con el CeSEU y sus servicios médicos y de análisis clínicos”, explicó Giordani.

