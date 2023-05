"Los ritmos urbanos hacen uso intensivo y muy bueno de la poesía"

A punto de volver a San Luis para presentar “El mundo no se hizo en dos días”, su disco más reciente, Pedro Aznar habló con El Diario de la República sobre su relación con la provincia, con la música, con la política y, por su puesto, con su nuevo trabajo, al que considera de los mejores que hizo en su carrera.

El músico estará el domingo 14 en el Cine Teatro San Luis a partir de las 20, con entradas disponibles en Passline.

-¿Le provoca un sentimiento especial venir a la provincia?

-Tengo una relación hermosa con el público puntano. Es siempre, para mí, un gusto tocar allá. Y la presentación de “El mundo no se hizo en dos días”, es una gran oportunidad.

-Hay en un su nuevo disco un acercamiento a los nuevos ritmos urbanos ¿A qué se debe?

-Me gusta toda la música, cuando está bien hecha. Los ritmos urbanos hacen un uso intensivo y muy bueno de la poesía, y yo, siendo poeta, aprecio mucho ese acercamiento.

-¿Cómo gestó el nuevo disco?

-Este disco se empezó a gestar en 2018. De ese momento son “Mientras”, “Corpoland”, “En espejo” y, la que tal vez contenga algo premonitorio de lo que vendría en breve, “Dejando la tormenta atrás”. Todo lo demás fue escrito entre 2020 y 2022.

-En coincidencia con la pandemia

-Tomé aquel tiempo de parate forzado como un retiro creativo. Escribí y compuse mucho. Y soñé mucha música. De ahí proviene la mayor parte de este álbum. Por ejemplo, en “Polonaise”, soñé la melodía, fui al piano y la anoté, y al ver que era un vals con aire de música del siglo XIX, se me ocurrió una historia de amor prohibido en un pueblo chico. Lo más marcante de los años de pandemia fue, desde luego, el aislamiento y la falta de contacto. De ahí que haya nacido una canción como “Un simple abrazo”, con letra de Víctor Heredia, que habla de eso tan valioso que habíamos perdido en ese tiempo. Cada canción tuvo su génesis particular.

-Es curioso el primer tema del disco, el que le da el nombre

-En el caso de “El mundo no se hizo en dos días” surgió un ritmo y una armonía que me sugirieron una letra rapeada. Inmediatamente me puse a escribir y salió toda de un tirón, a modo de free style, como si la estuviera creando a medida que la decía sobre el ritmo. Creo que “El mundo…” es uno de mis mejores discos y marca un antes y un después, como lo hizo “Quebrado” en 2009. En ambos casos, son trabajos que no sólo profundizaron mi búsqueda, sino que aportaron elementos nuevos, sonoridades osadas y letras contundentes. Como en el reggaetón “No voy a cantarle a tu culo”, un tema hecho con humor, que, a la vez, reflexiona sobre la insistencia de algunos autores de ese estilo en cosificar a la mujer y convertir el sexo en una mercancía. Lo más importante de la canción es que es sexo-afirmativa, todo lo contrario a una crítica puritana.

-¿Cuál es el mensaje que quiere dejar a tono con su preocupación por el cuidado del planeta y de la naturaleza? Hay en su nuevo disco muchas canciones que hablan de ello.

-Estamos viviendo una época de transición muy fuerte. Es una bisagra histórica. Lo que hagamos en los próximos 10 años repercutirá sobre toda la vida en la Tierra y les dejará (o no) un entorno habitable a las próximas generaciones. Tenemos una responsabilidad enorme sobre los hombros. Es un tema que me ocupa y me preocupa. Por eso aparece remarcado en el disco.

-En “Corpoland” describe una sociedad con varias referencias a la actual ¿Qué es lo que más le preocupa de esa realidad?

-Lo digo en el texto introductorio de la canción. Hoy las corporaciones tienen más poder que los gobiernos y la gente se siente defraudada por la democracia, porque ve que los dirigentes políticos no logran cambiar nada. Y, en buena parte, tienen razón. El problema es que alguna gente se deja fascinar por cantos de sirena de políticos que prometen patear el tablero, dar vuelta todo el sistema y acabar con la corrupción y la ineficacia. -Pero esos demagogos populistas son los peores de todos.

-¿Tiene alguna orientación definida respecto a las próximas elecciones presidenciales?

-No hablo de política partidaria. Pero sí puedo decir que veo con mucha preocupación la falta de propuestas interesantes.

-Uno de sus costados más exitosos de su carrera fue la realización de música para películas

-Muy recientemente hice la música de la película “Tengo miedo torero”, una coproducción argentino-chilena, sobre el libro de Pedro Lemebel. El tema central lo compusimos junto a Manuel García, y está incluido en el disco a dúo que hicimos, “Abrazo de hermanos”.

-¿Tiene alguna relación con la música cuyana? ¿Conoce algo le llame la atención particularmente del folclore de esta parte del país?

-Me gustan mucho las tonadas, y creo que la música cuyana tiene una bella sensualidad, que espeja los hermosos paisajes de Cuyo y la calidez de su gente.