Argentina aniquiló a Guatemala y pasó a octavos de final

Argentina derrotó 3 a 0 a Guatemala este martes en el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero, en el partido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20 Argentina 2023. Con ese resultado, el seleccionado nacional ya es uno de los clasificados para octavos de final.

Alejo Veliz abrió la cuenta para la “Albiceleste” a los 16 minutos de la primera parte. A los 20' de la segunda etapa, Luka Romero marcó el 2-0 y, a los 52' Máximo Perrone cerró la goleada.

A los 16 minutos, Juan Gauto encaró sobre la izquierda y sacó un centro preciso para la ubicación de Veliz en el punto penal que, con un cabezo excepcional como ante Uzbekistan, abrió la cuenta para la “Albiceleste”.

Ya en la segunda parte, a los 11 minutos, Carlos Santos vio la segunda amarilla y se fue expulsado en el equipo guatemalteco tras un fuerte pisotón al tobillo de Máximo Perrone en una disputa del balón. A los 20 minutos, tras serie de toques del conjunto argentino, la pelota le llegó a Romero sobre la banda derecha que sacó un remate rasante al palo izquierdo de Jorge Moreno y marcó el 2-0 para la Argentina, que sufrió la expulsión de Tomás Avilés a los 38' del complemento por una mano intencional, fuera del área, en pos de cortar el ataque de Daniel Cardoza.

A los 52', Ignacio Maestro Puch se fue mano a mano ante Jorge Moreno y definió al cuerpo del portero de Guatemala que, en el rebote, la pelota le quedó a Perrone que solo tuvo que empujar la pelota adentro para poner el 3-0.

El equipo de Mascherano continuará su camino en el torneo cuando se enfrente a Nueva Zelanda en el Estadio Bicentenario de San Juan.

Polémica por la censura de la Bandera y el escudo de las Malvinas

La FIFA mandó a tapar la bandera nacional y el escudo de las Malvinas en el Estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza donde se disputa el Mundial Sub 20, lo que desató la polémica en las redes sociales.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó en Twitter la medida que tomó máximo ente del fútbol internacional: Al final no era un "bolazo", como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio "Malvinas Argentinas" durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la Bandera argentina. #LasMalvinasSonArgentinas".

La FIFA tapó los símbolos patrios en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Foto: NA.

A su vez, indicó que el gobierno de Mendoza nunca consultó con la Cancillería y que "tampoco dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA".

"A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?", concluyó Carmona, en clara señal de respuesta para Rodolfo Suárez.

Anteriormente se había generado otra controversia porque la Federación Internacional de Fútbol Asociado habría solicitado el cambio de nombre de la sede mundialista (de "Malvinas Argentinas" a Estadio Mendoza), algo que fue desmentido por el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta y también por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

NA/ALG