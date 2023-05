Juicio por abuso: "Éramos buenos, no entiendo por qué nos hizo esto"

Lo que se escuchó en la sala de audiencias fue desgarrador. Las víctimas, las primeras en declarar en el juicio que comenzó el martes, fueron un joven y su hermana mayor, pero ella es la que aún carga con el dolor de lo que vivió por años en manos de su padre, que llegó acusado por haber abusado de los dos cuando eran niños. “Éramos tan buenos, no entiendo por qué nos hizo esto”, dijo la mujer atravesada por el llanto, que la acompañó casi todo su testimonio. El imputado tiene 59 años y enfrenta un pedido de pena a 24 años de prisión.

Si bien ambos damnificados ya son mayores de edad, este medio se referirá a ellos y al acusado por sus iniciales para proteger su identidad, ya que tienen familia y llevan el mismo apellido del hombre juzgado.

C.A.A. fue la primera en sentarse en el estrado. En los pasillos había pedido que su padre no estuviera allí presente, pero ante un pedido del abogado defensor, el hombre fue trasladado al final de la sala para que pudiera oír lo que declaraba su hija.

Ella recordó que los abusos comenzaron cuando tenía 5 años, porque aún iba al jardín, dijo. Tiene otros seis hermanos, pero para esa época su mamá los había abandonado y la nueva pareja de su padre tuvo otros cinco niños.

Los abusos, contó, ocurrían cuando no había nadie en la casa o cuando su padre la cargaba a su auto, un Ford Falcon, y la llevaba hasta inmediaciones de las rutas 146 y 147. Primero fueron tocamientos, pero el acceso carnal no tardó en llegar. “Siempre me amenazaba, verbal y físicamente. Con un destornillador. Decía que me iba a matar si contaba, o que los dos íbamos a ir presos”.

A los 15 años quedó embarazada de su padre, aseguró, quien la mandó a comprar una prueba de embarazo y, al saber que el resultado era positivo, le daba pastillas, la hacía colgar de andamios en la casa y hacer fuerzas para interrumpir la gestación. “Yo no tenía noción de nada a esa edad, nadie me había explicado nada”, soltó.

La secretaria de Cámara la acompañó y consoló durante todo su testimonio, pero lo más desgarrador fue cuando C.A.A. contó cómo tuvo a su bebé, sola, en el Hospital San Luis, sin que nadie de su familia la acompañara. “Me dejaron ahí con el parto, me ataron, me apretaban la panza, me decían que hiciera fuerza…. Yo no sabía nada”. La criatura nació, pero murió 11 días más tarde en la terapia de neonatología.

Apenas se recuperó, su padre comenzó a violarla de nuevo, declaró.

Una carga muy grande

Todo concluyó cuando ella cumplió 17 años, conoció a un joven y se fue a vivir con él. No obstante, en varios pasajes de su relato dijo que sus hermanos eran lo más importante para ella, que daría su vida por todos, así que seguía yendo a lo de su papá a cuidarlos, siempre bajo el temor de que alguno también fuera abusado.

A la denuncia inicial por ese hecho la hizo la madre biológica de C.A.A. en 2007, pero la causa fue archivada. Luego, en 2010, la víctima radicó otra por lo mismo, que también fue archivada. Pero en 2020 surgió otra revelación del hermano de ella, D.S.A., que un día le confesó en su casa que él también había sido víctima.

“Intenté quitarme la vida cuando me enteré lo de mi hermano, yo los cuidaba tanto, más que a mi vida. Él era muy chiquito y no se merecía esto. Me sentía culpable por no estar atenta”, dijo desconsolada la joven, que hoy tiene 32 años.

“No guardo rencor”

“Un día le conté a mi hermana (sobre los abusos) como en chiste, pero ella me dijo que era muy fuerte. ‘¿No tenés miedo que le pase a otros chicos?’, me preguntó, y decidí hacer la denuncia. Realmente era muy grave y yo no lo sabía”, contó D.S.A. ante los jueces.

Lo que su padre hizo con él fue distinto. Le repetía una y otra vez que a él debían gustarle las mujeres y lo obligaba a espiar a inquilinas de un departamento mientras se bañaban. Luego lo obligaba a masturbarse. Como a su hermana, lo llevaba en el Falcon a un tramo sobre ruta 147 y hacía que lo masturbara a él, o entre ambos.

“Tenía entre 10 y 12 años más o menos. Me llevaba a una pieza que estaba en el fondo y aún no estaba terminada y me decía que yo hiciera de hombre y él de mujer. Que hiciera movimiento como él decía”, y siempre le repetía que tenían que gustarle las mujeres, remarcó el testigo.

Al contrario de su hermana, D.S.A. se mostró tranquilo e incluso aliviado por su declaración. “Soy una persona feliz hoy en día, con una hija hermosa y una esposa que amo. Me congrego en una iglesia cristiana, no tengo vicios, trabajo en una fábrica y me mantengo siempre ocupado. No guardo rencor, ahora puse paz en mi vida. Todo lo malo se fue gracias al Señor”, se sinceró con los jueces.

Delitos graves

A.A. está en la Penitenciaría con prisión preventiva desde hace dos años y 10 meses. Lo detuvieron en un allanamiento en su casa tras la denuncia de su hijo varón. Llegó a debate imputado por los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por ser la víctima menor de edad aprovechando la convivencia preexistente en concurso real con corrupción de menores agravada” en perjuicio de D.S.A. y “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por ser la víctima menor de edad aprovechando la convivencia preexistente en concurso ideal con corrupción de menores agravada” en perjuicio de C.A.A.

Redacción/ALG