Estreno del documental "Huarpes de Guanacache"

Decenas de buenas noticias se encuentran a diario en los portales de internet sobre la comunidad Huarpe que habita en San Luis. Financiación de proyectos, encuentros educativos, puestos de trabajo y la entrega de viviendas dignas son algunas de las informaciones que se pueden leer al realizar una investigación exhaustiva como la que hizo Belén Magnante, la directora de "Huarpes de Guanacache", el documental que ganó la convocatoria "Gerardo Vallejo" y que este miércoles se estrena en el auditorio del museo Casa del Poeta en la Villa de Merlo. La función será a las 19:30 con entrada gratuita.

La directora encontró la noticia sobre la reivindicación de las tierras a los pueblos originarios en San Luis y le llamó la atención gracias a que siempre estuvo vinculada con el tema. Su abuela se autopercibe como descendiente comechingona y le ofreció mucha información sobre cómo vivían los pueblos en otros lugares del país.

"Me resonó que en San Luis existan estas políticas donde visibilizan las problemáticas de los pueblos y que cuentan con los medios para ayudarlos. Siempre vemos que a las comunidades originarias las echan de todos lados y acá me pareció que les dieron su lugar, sus tierras, les hicieron casas, escuelas, hospitales y un lugar digno para que vivan. Me pareció genial y decidí registrarlo", contó Belén.

Al poco tiempo de quedar seleccionada, llamó a sus amigos Iván Gazzo y Guadalupe Infiesta para que se sumen al proyecto. Junto con Guadalupe trabajaron en el documental "El placer del todavía", sobre Beba Di Genaro, también galardonado por la misma convocatoria.

Así fue como el equipo y Felipe, el pequeño bebé de Magnante que los acompañó en todo el proceso creativo, viajaron hasta la comunidad para vivenciar aún mejor lo que sucedía en el pueblo Huarpe. Allí se encontraron con Pascuala Guaquinchay, quien les ofreció un sabroso almuerzo, les permitió quedarse en una de las viviendas de la comunidad para compartir junto con vecinos, animales y hasta el propio cacique.

"Quedamos muy encariñados con todos. Además el clima nos recibió muy bien. Ellos nos decían que el lugar contaba con muy buena energía desde que llegamos porque no corría viento y el sol estuvo de nuestro lado. Quedamos en contacto y con muchas ganas de volver para seguir aprendiendo sobre ellos", recordó la cineasta.

Belén agregó: "Hablamos de su cultura, de sus problemáticas, de sus raíces, proyectos productivos y de cómo les cambió la vida tener recursos, caminos y viviendas. En general hicimos una puesta del pasado, el presente y el futuro de la comunidad".

La directora espera que después del estreno, el documental se pueda proyectar lo más pronto posible en el pueblo Huarpe, principalmente en las escuelas para que los chicos conozcan el trabajo que realizó aquel equipo que los visitó con tanta buena energía.

"Creo que es supernecesario subirlo a las redes y a YouTube para que el mundo lo vea y así generar conciencia de nuestro alrededor. De la magia, la tradición y la cultura de los pueblos originarios, que no debería dejar de recordarse jamás", concluyó.

Redacción / NTV