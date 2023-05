Enrique Ponce: "Quiero hacer de San Luis la mejor ciudad del país"

Enrique Ponce, candidato a intendente del sublema San Luis Somos Todos, compartió un encuentro con El Diario en su oficina de calle San Martín. Cuando la nota culminó, acompañó al equipo periodístico hasta la puerta y presentó a cada integrante de su grupo de trabajo en el estudio jurídico. Todos se tomaron un instante para saludar con amabilidad en medio de documentos y quehaceres que parecían interminables. De alguna manera, ese escenario fue la prueba más fiel de los ejes que impulsan desde su espacio: compromiso, dedicación, mucho estudio, planificación y decisión.

“La expectativa es la del triunfo. ‘Gato’ Fernández gobernador, Ponce intendente. El pueblo decidirá. Lo más lindo de la campaña es el tramo final. Siempre hay cosas propias de la política, los adversarios tratan de descalificar. Lo bueno es que nuestra campaña fue con propuestas, con contenido. Nos preparamos, fuimos a ver experiencias exitosas para tratar de llevar adelante en San Luis”, manifestó.

Ponce ya lideró la Comuna capitalina a lo largo de dos mandatos consecutivos. Aseguró que tuvo aciertos y errores, pero destacó que siempre trabajó incansablemente con total vocación y entrega. Con ese haber en su experiencia, sumado a los aprendizajes constantes que le da el camino político, busca el sueño de hacer una ciudad con oportunidades y desarrollo.

“Está la preocupación del trabajo, la economía, la inseguridad. Tenemos que venir y proponernos como aquellos que vamos a llevar adelante un proyecto político a través de la gestión pública, con solución a problemas que la gente tiene y que no son sencillos. No es solamente dar un mejor servicio de agua, cloacas, limpieza; se trata de algo más importante aún. Creo que es una idea muy concreta de la campaña del ‘Gato’ Fernández, porque viene y sostiene con un estudio a partir de un equipo, lo que significa un nuevo proyecto donde va a poner énfasis en viviendas sociales, seguridad, salud. Con todo criterio y acompañado por Alberto Rodríguez Saá, están haciendo una reingeniería para concretar una nueva etapa de un gobierno que ponga como eje al impulso en obras, contención social y desarrollo. Desde el Municipio hay que acompañarlo”, expresó.

“Siempre digo que un Municipio ni siquiera necesita un intendente para que funcione, porque igual se va a recoger la basura, limpiar una calle, cambiar un caño roto, un coto, cortar los yuyos o pagar una tasa. Para estar en la Municipalidad, que es la mesa de entrada del vecino, hay que estar preparado para hacerse cargo de un montón de cosas más. Si la seguridad es un flagelo, ¿nos vamos a cruzar de manos?”, agregó retóricamente.

A lo largo de la entrevista, un vaso de agua se agotaba en un ritmo pausado por parte del equipo periodístico. Era inevitable en esos minutos prestar atención a la nutrida biblioteca de su oficina, como también a los títulos universitarios que certifican su formación como abogado e ingeniero. Cada objeto dispuesto, parecía emanar una semiótica visual elocuente de un hombre que tiene en su mente las ganas de gestionar para la gente. Sin embargo, lejos de cualquier necedad intelectual, se ampara en la praxis cotidiana como una brújula clave.

“En mi gestión llevamos adelante acciones que tenían que ver con la descentralización política administrativa como nunca antes se hizo: llevarle al vecino la Municipalidad al barrio. Por primera vez desde una Comuna, se dispuso un centro de atención primaria de la salud con tráiler sanitario, con laboratorios oftalmológicos para los que no tenían acceso a una obra social. Hicimos cuestiones que tenían que ver con los foros vecinales donde los propios vecinos debían detallar qué hacer en los barrios. ¿Por qué nos creemos tan importantes que creemos que sabemos todo lo que en los barrios se necesita? ¿Acaso porque fuimos a la universidad? No ¡Quién sabe mejor que el vecino que vive en el barrio! En esos foros salieron cosas como el supermercado municipal, por ejemplo, o cuestiones de inmediata atención en cloacas y agua, empleo, cultura, un montón de cosas que, hasta que llegué, eran ajenas al sistema tradicional de gestión, como quien dice, de ABL (alumbrado, barrido, limpieza)”, apuntó.

En definitiva, lo que busca es darle continuidad a una intendencia que trabaje con un contenido, que ponga la cara para acompañar al vecino, que produzca condiciones de desarrollo humano, social y económico y garantizar que los servicios funcionen. “No se puede preocupar la gente porque no tiene agua o porque la tiene de noche por falta de presión. Por supuesto, hay que seguir mejorando la red y todo lo demás, pero el vecino tiene que tener la solución inmediata y a su vez un rumbo, un modelo de ciudad. ¿Por qué no aspirar a que sea la mejor ciudad de Argentina? ¿Por qué no voy a tener ganas de que se impulse ese sueño?”, dijo.

Seguridad

Ponce comentó que dio al menos dos vueltas completas por los barrios periféricos, más allá del contacto cotidiano que tiene con la gente. En su vida certifica que la inseguridad no es solo una sensación, sino que es algo que viene de hechos. Señaló que la oposición lo pinta como una cuestión tenebrosa, con discursos de odio que deforman la realidad y que no tienen correlato con el territorio. Asimismo, no se puede desconocer que la inseguridad es un tema presente.

“Ahora dicen que tenemos el 40% de pobres, pero ¿quiénes manejan la economía? Si no tuviéramos lo que tenemos en San Luis, sería otra cosa. Vayan a ver cuántas provincias tienen la contención que hay acá, un modelo que no deje de pagar sueldos en tiempo y forma, que no abandone el esquema de obra pública y siga con obras hasta el día de hoy, obras que tienen que tener continuidad con el gobernador que venga. Por eso tiene que ser el Gato, si no, no habrá continuidad”, resaltó.

Para dar respuestas en esta materia, se nutrió de diferentes estudios. Guiado por asesores, viajó hasta Chivilcoy, Comuna que lleva adelante una política exitosa en seguridad. De todo lo aprendido, sumado a ideas y propuestas propias, creará la Policía local.

Si Ponce accede a la intendencia, tendrá en la Secretaría de Seguridad al comisario mayor Fabián Garro, quien armará un equipo profesional con recursos humanos, materiales y logísticos para ejecutar un plan de seguridad integral. La Policía local que materializará, no entorpecerá el trabajo del resto de las fuerzas, sino que actuará en prevención y proximidad.

En términos simples, será el vigilante de la esquina que es amigo del comerciante y que ayuda a cruzar la calle a los chicos a la salida de la escuela o a los adultos mayores que no pueden pasar por el cambio de semáforos. Además, actuarán en la prevención del delito, siempre con la noción de proximidad. Se hará una ordenanza, tendrá estructura, escalafón e instrucción policial.

También contará con un centro de monitoreo. Habrá un canal eficaz de comunicación a través de un convenio con el Ministerio de Seguridad. No será lo mismo que una Policía municipal, es algo más específico y profesional. A través de big data, mantendrán un análisis de datos que permitirá arrojar de manera concreta cómo se dan los delitos en cada zona y mediante los patrones de conducta, actuarán de manera predictiva.

Toda la actuación de los uniformados, tendrá una respuesta de asistencia inmediata, cronometrada, de 3 minutos, aseveró.

Trabajo y vivienda

En torno al trabajo, generará cooperativas para desarrollar insumos como uniformes, carteles de señalización, refugios de colectivos, entre otros. Así, saldrá mucho más barato para la ciudad recurrir a estas cooperativas que hacer licitaciones con empresas que en muchos casos hasta tienen a sus empleados de manera irregular. En otros términos, se generará trabajo y un círculo virtuoso de la economía social.

En lo que refiere a vivienda, creará una Sapem, una sociedad que se manejará como si fuera del sector privado, pero dentro de lo público (para ganar en tiempo, plazos y hacer todo de manera eficaz y transparente). A través de ello, levantarán un edificio de 12 pisos.

Se tratará de un plan de desarrollo, no de viviendas sociales (ya que de esto último se encargará el gobierno provincial). Con lo cual, será pensado para quienes puedan tener la estabilidad y capacidad para pagar una cuota que iría entre los 170 mil y 320 mil pesos (a modo aproximado, ejemplificativo y en términos actuales) según el espacio (si es un departamento de 1, 2 o 3 dormitorios). Todo está diagramado con arquitectos y contadores; activará la economía local.

Esto se va a completar con la idea de llevar el centro administrativo del Municipio al predio del ferrocarril zona norte. “Vamos a hacer ese centro, donde estaría funcionando la Municipalidad en un parque hermoso; vamos a completar el proyecto del trueque también para dejarlo similar a lo que fue el Paseo del Padre”, aseguró.

Además, integra la solución definitiva a todo lo referido a lo que se conoce como el programa “Tu Techo, Tu Tierra”, que fue fuertemente dificultado en la gestión de Mauricio Macri y luego postergado. Ponce se comprometió a disponer todas las acciones necesarias y facilitar los procesos administrativos pertinentes.

El sentir puntano

Ponce mencionó que en esta campaña ha aprendido mucho, especialmente de la gente, que constantemente le muestra apoyo y cariño. Describió que se encuentra hasta con personas que le dicen que les ha fallado, pero que han visto que hizo cosas muy buenas y que por esa razón, les darán el voto. “Más vale que cumplas o te voy a ir a buscar”, le dicen en tono de broma. Sin embargo, nunca recibió agravios, por el contrario, la mayoría son afables.

De alguna manera, el aprendizaje lo ha permitido la presencialidad de una campaña totalmente disruptiva que se sale de los esquemas y que apunta a los vecinos como protagonistas.

En este sentido, en cada encuentro con la gente se desborda la puntanidad. “Lo que más me enorgullece de la ciudad es la esencia del vecino, el ser puntano. Y cuando digo puntano integro a los mendocinos, a los de La Pampa, a todos. Es la cultura, son las raíces que están en la ciudad. En mi gestión, desarrollábamos fiestas patrias en las que hacíamos guisos de lentejas o locros multitudinarios, eran 30 o 40 mil personas, nunca hubo episodios de violencia. Era una fiesta de todos, ahí no había grieta. Eso nos define como sanluiseños, a los que nacimos y a los que lo son por adopción. Esa es nuestra mejor versión”, indicó.

“Quiero una ciudad con oportunidades, desarrollo y contención, en sintonía con un proyecto político que abrazo. Quiero hacer de San Luis la mejor ciudad de argentina”, concluyó.

Redacción / NTV