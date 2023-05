Jorge "Gato" Fernández dijo que hay que limitar la discrecionalidad de los jueces

En la plataforma política de Jorge “Gato” Fernández, el candidato a gobernador de Unión por San Luis, figura una especie de engranaje en el que todas sus partes funcionan íntegramente para hacer a la operatividad general del sistema. Así planifica todas las acciones de gestión. La seguridad es una de las aristas que más le preocupan y en la que trabaja activamente. Propone modificar el Código Procesal Penal para evitar que los delincuentes "entren por una puerta y salgan por otra".

“Nuestra idea es modificar el Código Procesal Penal y proponer una enmienda constitucional a los fines de restringir la discrecionalidad que tienen los jueces. La idea concreta es que apenas asuma, presente el proyecto de reforma. Lo vamos a tener listo y lo presentaremos el 11 de diciembre, convocando a extraordinarias a estos fines”, especificó.

De acuerdo a lo que remarcó, lo que genera la circunstancia actual es el desánimo en la Policía y en la gente que denuncia un delito. En el escenario vigente, explicado de un modo sencillo, un delincuente a quien se lo descubre lo detienen y al día siguiente, o en las jornadas posteriores, está libre. Así, la fuerza de seguridad reconoce que no puede hacer nada porque los malvivientes son liberados por los jueces. Y la víctima atraviesa el mismo sabor amargo, lo que deriva en un proceso de no denuncia.

No es razonable que una persona que ha cometido un delito entre por una puerta y salga por la otra.

“Es la famosa puerta giratoria. Por h o por b, porque es menor de edad o porque el delito es de una categoría menor y tiene tal o cual pena, entra por una puerta y sale por otra”, opinó y aseguró que la posibilidad de accionar en estas cuestiones de seguridad es una de las medidas que más solicita la gente.

“Parece que estuviéramos, desde el Estado, más preocupados por los delincuentes que por las víctimas del delito o por la sociedad, que es víctima de los delincuentes. Hay que poner las facultades constitucionales, por eso digo lo de la enmienda constitucional. No es razonable que con tanta liviandad una persona que ha cometido un delito entre por una puerta y salga por otra”, lamentó.

Toda la propuesta de Fernández irá entrelazada con el diálogo con los fiscales y la generación de políticas integrales en materia de seguridad. Subrayó que el Ejecutivo cumple una función preventiva (que no solo aplica al robo, sino también en materia de droga, narcomenudeo, narcotráfico), que tiene que trabajar en conjunto con el Poder Judicial. También será fundamental accionar con distintas áreas del Estado y los municipios.

“Proponemos esto en el marco de un plan general de seguridad. No es una cuestión de un compartimiento estanco y que el Estado es el único que se ocupa de la seguridad. En esta gestión ha adquirido el rango de ministerio. Si hay que invertir, poner más cámaras, más personal (que es una cuestión progresiva que no se puede hacer de un día para el otro), hay que contemplar todos estos aspectos. Si una persona roba y es adicta, hay que trabajarlo con Salud, con lo social. A lo mejor, es una persona que desertó del sistema educativo y hay que ver cómo la podemos incorporar, ver sus condiciones socioeconómicas y laborales”, manifestó.

Educación

Para Fernández, ninguna acción de gobierno es al azar o inconexa. Todo tiene un sentido que se ampara en la necesidad de hacer todo por el bien común. En esa línea, cree que uno de los pilares más importantes (que incluso está ligado a la seguridad) es la educación. Está convencido de que un pueblo formado propicia una comunidad con más y mejores oportunidades.

“Me entregaron un documento de monseñor Gabriel Barba a instancias de una reunión de obispos. El texto habla de seguridad, pobreza y educación, relacionado con esto. Yo no he escuchado a otros candidatos que estén hablando de educación y me pareció muy bueno el documento, porque justamente habla de seguridad vinculada con educación”, dijo.

“Una cosa va con la otra. ¿Para qué tenés una secundaria? Para prepararte para el mundo del trabajo o para los estudios superiores, no para terminar y decir chau al estudio. Para dar libertad, para dignificarte, para un montón de cosas sirve la educación. La decisión de una inversión en materia económica tiene que ver con la calidad educativa de un pueblo. Tengo una obsesión con la educación, a veces parece que exagero, pero tiene mucho que ver con estos aspectos. Trabajo, desarrollo social, calidad de vida”, concluyó.

Redacción / NTV