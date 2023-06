Giuli Pinelli y Tiziana Ortiz, a la Selección Argentina Sub 17

Giuliana Pinelli y Tiziana Ortiz fueron convocadas a la serie de entrenamientos que la Sub 17 de la Selección Argentina realizará en el predio "Lionel Andrés Messi" la próxima semana.

La revolución puntana sigue siendo noticia. Tras los triunfos conquistados por el plantel de Primera División, buenas noticias llegan desde el predio que AFA posee en Ezeiza.

Bajo las órdenes de Christian Meloni, Giuliana Pinelli y Tiziana Ortiz entrenarán con la Sub 17 los días martes, miércoles y jueves por la mañana.

Giuliana, quien ya fue convocada durante el primer microciclo de entrenamiento, volverá a encontrarse con un lugar que de a poco va conociendo, el predio "Lionel Andrés Messi". La mediocampista de 14 años disfruta de su buen momento, trabaja a la par del plantel de Primera División y se encuentra enfocada en lo que vendrá.

Por su parte, pero en el mismo sentido, Tiziana Ortiz se incorporó al plantel a principio de año. La futbolista de 15 años con algunos minutos en Primera debutó el 21 de mayo frente a Deportivo Merlo en la jornada 10 del campeonato donde las puntanas vencieron 4-0.

Estas dos convocatorias son el fiel reflejo de lo bien que se está trabajando en el fútbol femenino sanluiseño. Giuliana y Tiziana son la sangre nueva. A base de fútbol y de goles, se ganaron su lugar en San Luis FC y esos minutos fueron aprovechados, sedujeron al cuerpo técnico de la Sub 17, que posó los ojos en ellas y las citó para una serie de entrenamientos en la AFA.

"Es una oportunidad que no pienso desaprovechar"

Tiziana Ortiz (15) vive un presente de novela. Primero, fue el llamado de San Luis FC y ahora, la convocatoria a la Selección Argentina Sub 17. "Es una oportunidad que no pienso desaprovechar", comenzó diciendo esta extrema villamercedina, quien tiene a la velocidad como su mayor virtud.

A los 6 seis años ya andaba pateando una pelota de fútbol y se prendía en los picados con los varones.

A los 11 años, tuvo la chance de jugar en la Selección, pero no pudo ir por ser muy chica, aunque había pasado satisfactoriamente una prueba en su ciudad natal.

A los 13, llevó su fútbol a Colegiales de Villa Mercedes. Ahí, jugó provinciales. Tuvo la chance de representar a San Luis en los "Evita". Hasta que le llegó la chance en San Luis FC. Pocos minutos de fútbol le bastaron para seducir al entrenador de la Selección Argentina (Christian Meloni). Hoy por la noche, estará viajando junto a Giuliana Pinelli para ponerse la camiseta "albiceleste" y, así, seguir los pasos de su prima Martina del Trecco (jugadora de River). "Es un sueño y quiero compartirlo con toda la gente que me ayudó a llegar hasta acá. Voy a defender esta chance con todo. Es una oportunidad única", cerró.

"Estoy muy contenta de compartir esto con Tiziana"

Giuliana Pinelli (14), esa enganche que tiene San Luis FC, quien cuando agarra la pelota da la sensación de que algo diferente va a pasar, está otra vez convocada a la Selección Argentina Sub 17. "Estoy muy contenta de compartir esto con Tiziana", comenzó diciendo.

Giuli dio sus primeros pasos en el fútbol en Potrero de los Funes. Al igual que muchas pibas, tuvo que comenzar con varones, porque no había fútbol femenino, pero cuando apareció la oportunidad no la dejó pasar. En San Luis FC ingresó y pidió el fútbol desde el vamos; hasta se dio el gusto de debutar en la red. Es hábil, pero, a la vez, pícara para ver la mejor opción de pase. Sus ojitos brillan cada vez que le recuerdan que otra vez estará en el Predio de Ezeiza. "A Tizi la conocí en los Juegos ‘Evita’ y estamos siempre juntas. Hace unos días le dije ‘vas a ver que vos vas a viajar conmigo y te van a llamar de la Selección’, y justo pasó. Me siento feliz por ella, porque se lo merece", acotó.

Será hora de volver a frotar esa zurda mágica. Poner pases entre líneas. Hacer la pausa. El Predio de Ezeiza la espera de nuevo. Después de compartir esta alegría con la familia, comenzó a armar el bolso, donde llevará muchas ilusiones y traerá innumerables anécdotas.