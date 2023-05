Giuli Pinelli vive su sueño con la Selección

Giuliana Pinelli se subió al micro en la Ediro y llegó a Retiro. Al llegar a Buenos Aires la estaban esperando de la Asociación del Fútbol Argentino, y cuando quisieron ayudarla y llevarle su bolso, ella prefirió ser quien lo traslade hasta el predio "Lionel Andrés Messi" que la AFA tiene en Ezeiza.

Es que el bolso iba repleto de ilusiones, y la "Pibita" quería y quiere que esas ilusiones se sostengan siempre. "Es hermoso todo lo que estoy viviendo, no me quiero ir más. Vestir la camiseta de la Selección es un sueño, no caigo que estoy acá. Este es un sueño hecho realidad", dice la futbolista puntana de 14 años, quien desde ayer entrena con la Preselección Argentina Sub 17.

"Desayunamos 7:45, a las 8:15 ya salimos a los vestuarios y nos dieron la ropa; yo estaba un poco nerviosa, y al vestir la camiseta de la Selección Argentina me vino una emoción tan grande, es hermoso", cuenta Giuli sobre su primer día de entrenamiento.

Las dirigidas por Christian Meloni realizaron diferentes actividades. En el gimnasio, los preparadores físicos Esteban Pizzi y Gabriel Denava dirigieron la entrada en calor; luego las arqueras se trasladaron al campo bajo la supervisión de Daniel Canuhe, y en la cancha las jugadoras comenzaron con circuitos de pases, enfocándose en trabajar los dos perfiles.

Luego fueron divididas según sus posiciones en el campo, con tareas específicas de traslado, definición o defensa bajo la supervisión de Pizzi. Mientras, Meloni se enfocó en trabajar fútbol en espacio reducido con apoyos externos para potenciar el juego colectivo. La sesión terminó con tres bloques de fútbol en cancha completa. Hoy siguen desde las 9.

"Después salí a caminar en el predio, a conocer un poco, de paso saqué fotos", dice la "Pibita" y cuenta: "¡No sabés con quién me encontré...! ¡Con (Lionel) Scaloni! No lo podía creer, y me hice fotos con él".

"Estar donde está la Selección mayor, donde concentran, es hermoso. Estoy muy contenta y espero seguir viviendo. Me encantaría en un futuro, ahora soy chica, pero quiero llegar a la Selección mayor, donde está (Estefanía) Banini. Todavía falta, pero no importa, tengo fe y sé que lo voy a lograr en un futuro. Estar acá con las chicas de Boca, de River, y jugar y hablar con ellas es una gran emoción. Estoy muy feliz".

Giuli comparte habitación con Pilar Sabransky, de Newell's, que será rival en la fase final de la Primera B, y entre risas cuenta: "Le digo que nuestro equipo está muy bien, que ya las vamos a agarrar".

La "Pibita" sueña y disfruta... disfruta y sueña.

