Giuli Pinelli, la "Pibita" de 14 años, hizo el gol de sus sueños

Giuliana Pinelli tiene 14 años, cursa el 3º año en el Colegio Nº 13 "Profesor Roberto Moyano" de Juana Koslay, y cuando termine la secundaria proyecta estudiar arquitectura.

Lo que no sabía Giuliana era que en 2023 empezaría a edificar una carrera que, desde el juego que ama, podría llevarla a ser futbolista profesional.

Todo pasa en su vida deportiva con la velocidad y precisión de la ráfaga de su remate de zurda, que viajó al ángulo derecho del arco de Claypole y se convirtió en su primer gol en AFA.

La "Pibita" entró a los 10 minutos del segundo tiempo y 15' más tarde hizo estremecer la casita de piolas. Fue el noveno gol del 13-0 de San Luis FC, el sábado en el Estadio Provincial por la 9ª fecha de la Primera B de AFA.

A ese gol Giuli ya lo había hecho unas horas antes. "Había soñado que hacía un gol, era al ángulo… había soñado el gol que hice", dice con timidez y, ante tanta felicidad, se olvidó del festejo que tenía preparado y que quedará de sorpresa para la próxima.

"Lo sigo viendo y fue un golazo... tenía una emoción, no lo podía creer", dice, y cuenta su camino hacia San Luis FC: "Me probé en el verano, me mandaron un mensaje y fui. Se ve que les gustó cómo jugué y me dijeron que me querían para el año de AFA. Yo no lo podía creer, estaba re emocionada".

Juega de enganche. Antes en Juventud y ahora en las "Pibas" que compiten en AFA y, cuando no está citada, en la Primera local.

"Empecé a los 6 años en Potrero de los Funes, donde vivía, y ahora ya hace 5 años estoy con mi familia en el barrio 274 Viviendas", dice la futbolista, quien empezó a jugar por su tía Anita Pinelli, entrenadora de fútbol femenino.

"Nunca me imaginé jugar en AFA", admite, y cuenta: "Mis amigas me felicitaron, me decían que ahora era famosa", sonríe, y les manda saludos a sus compinches "Rocío, Yazmín, Juli, Lihué y Valentina".

La "Pibita" destaca al grupo de compañeras en el plantel y a todo el cuerpo técnico. "Me felicitaron, se emocionaron; me aconsejan y me cuidan. Me llevo muy bien con todas, pero con quien más estoy es con Flor Escudero. Todas me dicen que entrene bien y me dan consejos".

Sobre las recomendaciones del DT Carlos Casteglione, remarca: "Me corrige que no enganche mucho, que juegue más rápido, que me junte con la 5 en el medio y que le pegue al arco. Después del gol me dijo: '¿Viste que tenías que pegarle al arco?'. Lo mismo me dijo Samanta Montero (ayudante de campo)".

La futbolista pone el objetivo en grande: "Voy de a poco, pero me gustaría ser titular y algún día poder ir a un equipo de Buenos Aires. Sueño con la Selección Argentina, es lo que más quiero, estar en la Selección es mi mayor sueño. Hay que ir con humildad siempre".

La "Pibita" no anda con vueltas y, como el sábado, la clava al ángulo con lo que viene: "Creo que vamos a pelear por el ascenso, me veo jugando en la A, enfrentando a Boca y a River, sería re lindo".