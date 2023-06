Liberaron al camionero que provocó la muerte de una mujer

Pedro Zacarías Palavecino, el camionero que cruzó repentinamente el cantero central en la Autopista de las Serranías Puntanas y provocó la muerte de una mujer el pasado martes, aseguró que un bache le hizo perder el control de manera repentina y no pudo evitar el choque. El hombre es oriundo de Rosario, Santa Fe, recuperó la libertad, la noche de ayer, tras ser imputado por “Homicidio culposo”, ya que, según la fiscalía, los peritos determinaron que la causa del siniestro “responde a un error en la decisión de evasión al girar hacia la izquierda, es decir, hacia el carril contrario por donde iba la víctima”.

El fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán expuso durante la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves que, acorde a la investigación, el hecho se registró pasadas las 17:30 a la altura del kilómetro 771, cerca del peaje de La Cumbre, cuando Palavecino transitaba en sentido San Luis-Villa Mercedes.

“Tras pasar por un parche que corrige un bache de la carpeta asfáltica, de 1,24 metros aproximadamente, este habría tomado contacto con la parte inferior del chasis del camión, lo que provocó la ruptura de un reservorio que contiene fluidos sin especificar”, dijo. A su vez, indicó que, “sin embargo, se destaca que ese sector de la calzada no sería tan prominente como para coayudar a la pérdida de control de la dirección”.

El funcionario judicial ahondó que, a unos 13 metros de esa situación, el camión Iveco realizó un desplazamiento curvo hacia el cantero central por un lapso de 57 metros. “En ese recorrido invadió el carril que se dirige hacia la ciudad de San Luis, por donde transitaba el Chevrolet Prisma en el que iba la víctima, María Alejandra Iscaro”, detalló.

Acorde al informe de los peritos, el fiscal precisó que el impacto no fue totalmente frontal, sino de lateral, ya que el camión tenía el mayor registro de impacto en el lado del acompañante.

“Se destaca que no hay ninguna influencia del vehículo que conducía la señora Iscaro en lo que hace al suceso del accidente, ya que mantiene su participación simplemente como un elemento pasivo. Ninguna de las maniobras que ella haya podido hacer evitaba el hecho, por lo que el único protagonista activo es el camión”, alegó.

Asimismo, Díaz Estopiñán citó que, acorde a las pericias del Departamento de Delitos Complejos, se comprobó que “al inicio del desplazamiento curvo, el camión iba a unos 100 kilómetros por hora (km/h)”, cuando el máximo permitido en el lugar sería de 80.

“El informe de los peritos detalla que la causa eficiente del accidente responde a un error en la decisión de evasión al girar hacia la izquierda y la falta de dominio, ya que circulando a velocidades inferiores, y reaccionando correctamente y volteando a la derecha, le hubiera permitido mantener control del vehículo y evitar la colisión con el auto”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, Palavecino pidió declarar y contó que hace 20 años es chofer y que previo al incidente había descargado el camión en una fábrica del Parque Industrial de la ciudad capital.

"Yo quiero declarar. Agarré una especie de bache grande, el camión saltó y empezó a vibrar la dirección de tal forma que se me desplazó para la izquierda. Hice todo lo posible para enderezarlo, pero me fui a los arbustos del cantero central y luego ya tenía el auto encima. Lo que agarré en el camino, me sacó del volante totalmente", afirmó.

Al ser consultado por la fiscalía, Palavecino indicó que conducía a unos 65 kilómetros por hora y tenía como objetivo retornar a Rosario. Antes de concluir su descargo, el camionero expresó que el sector del asfalto por donde transitaba "es un desastre. De San Luis hasta La Cumbre está muy mal. Muy abollada".

Medida de coerción

A pesar de que la fiscalía había pedido que el acusado firme el libro de procesados por el plazo de 90 días, hasta que se termine de investigar el caso, su defensor particular, Santiago Olivera Aguirre, propuso que esa medida se realice cada 15 días en la comisaría de jurisdicción de la vivienda del hombre en Rosario.

El acuerdo fue aceptado por el juez de Garantía 4, Marcelo Bustamante Marone, que también resolvió la liberación de Palavecino.