Caso Cecilia: hallaron manchas y restos óseos

Nelia Velázquez, una de las fiscales que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (la joven desaparecida desde el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia), confirmó que en los últimos allanamientos realizados en el campo y en una casa de dos de los principales imputados “se hallaron manchas que podrían ser de sangre y restos óseos”.

“Estamos trabajando tranquilos. Sin presión. La Justicia chaqueña nos dio todos los recursos”, aclaró la fiscal, aunque adelantó que el gabinete criminalístico no cuenta con un antropólogo, por lo que van a pedir la colaboración de uno.

Y consultada sobre cuál es la principal hipótesis que maneja, Velázquez sostuvo que Cecilia “estaba dentro de un contexto de violencia de género”.

Anoche, Gustavo Melgarejo, el casero del matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña (detenidos por el presunto femicidio), quien también fue arrestado, amplió su declaración indagatoria y uno de los fiscales, Jorge Cáceres Olivera, aseguró que la información aportada puede “motivar nuevos allanamientos”.

César Sena, esposo de Cecilia, es hijo de Sena y Acuña. También es el principal implicado en la causa. Está detenido y este jueves pidió declarar ante los fiscales, pero luego se arrepintió y escribió una carta desde su celda en la que dijo tener miedo tras las declaraciones de su exabogado defensor, Juan Fernando Díaz, quien indicó a la prensa que existen pruebas que lo incriminan de manera directa con el caso.

El fiscal Jorge Gómez, integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) formado para investigar la desaparición de Cecilia, detalló que cuando el imputado pidió declarar se le asignó una defensora oficial, ya que su primer abogado, Díaz, renunció a defenderlo.

“Se le asignó una defensora oficial, se entrevistó con él y se realizó un acta de esa situación, pero decidió no declarar hasta no tener una conversación con su madre y una más extensa con su defensora”, explicó Gómez.

Díaz manifestó que en un principio tomó la causa porque pensó que “podría ser un operativo político”. Pero aclaró: “A medida que fue avanzando la investigación me di cuenta de que los presos no eran presos políticos. Se incorporaron pruebas al expediente que me hacen tener diferencias irreconciliables con mi cliente. No puedo seguir defendiéndolo si no estoy convencido”.

“Creo que hay pruebas que los involucran y que está muy complicada la situación de todos”, apuntó el letrado, en referencia a los padres de César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que también están imputados.

En su carta, César consideró como “horribles” las declaraciones que Díaz hizo sobre él. Y continuó: “Hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo”.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, afirmó que la cartera que encabeza intervino “desde el primer momento en el caso”, y pidió “no revictimizar a la familia ni usar el caso por cuestiones políticas, porque son procesos muy dolorosos”.

Estrategias de la familia para desligarse

César Sena buscaría en las próximas horas declarar ante los fiscales que investigan la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski y habría atribuido el crimen a su mamá Marcela Acuña o a Patricia Acuña, al tiempo que su familia prepara una estrategia para despegarse del asesinato con la inimputabilidad del joven de 19 años.

Fuentes de la investigación revelaron que Sena busca despegarse del asesinato, más allá de que está señalado como autor y los rasguños en el cuello lo complican severamente.

"No estaba en ese momento ahí, pero a Cecilia la mató mi mamá o Patricia", habría relatado el principal sospechoso por el femicidio.

De hecho, ese viernes 2 de junio, cuando se la vio con vida por última vez a Strzyzowski entrando junto al acusado a la casa de Emerenciano Sena y Acuña, habría otros detalles vitales para sostener los dichos de la pareja de Cecilia.

La desaparición de Cecilia Strzyzowski movilizó al pueblo chaqueño, ante el temor de que el caso quede impune.

Al parecer, el video en cuestión no terminaría allí, sino que después de arribado el joven matrimonio, al lugar llegaron también Marcela Acuña, su marido, González y Gustavo Obregón.

Por lo tanto, Cecilia y César no estaban solos adentro, sino que se sumó el resto y, para la Justicia, fue ésa la escena del crimen.

Este video, cuyo contenido completo no dieron a conocer los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, respaldarían las afirmaciones de Sena hijo, pero no lo exculparían del crimen.

Ese 2 de junio por la tarde, César Sena y Obregón salieron con bolsas de residuos y las cargaron en dos automóviles, probablemente ya con Cecilia asesinada.

Esa hipótesis encajaría perfectamente con lo que plantean en la Fiscalía respecto a un crimen planificado por un matrimonio contraído sin el consentimiento de Emerenciano y Acuña.

De hecho, ésta última le habría ofrecido a la víctima $400 mil para firmar el divorcio, algo que ella no aceptó y provocó la furia en la piquetera.

Ahora, se espera que César Sena pida ser indagado, ya que, en un principio, amagó con hacerlo este jueves, pero finalmente eso no ocurrió.

El matrimonio conformado por Emerenciano y Acuña prepararía una estrategia para despegarse del hecho, la cual consistiría en responsabilizar de todo a su hijo, quien dice tener esquizofrenia y por lo cual será atendido en las próximas horas por el Área de Salud Mental para constatar si, finalmente, tiene o no la enfermedad que aduce.

