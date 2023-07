"Vamos a gobernar, como dice la Constitución, hasta el 9 de diciembre a las 24 horas"

Durante el mediodía de este viernes se realizó en la sede del Partido Justicialista el acto de lanzamiento de los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores nacionales por “Unión por San Luis”, donde el gobernador Alberto Rodríguez Saá dejó en claro cómo seguirá la marcha del gobierno: “Desde el domingo me mandan muchas cartas el sector que ganó la gobernación. No se preocupen, me piden algo así como la preocupación por la transición. Quienes me conocen y me han preguntado muchas veces en esta campaña qué voy a hacer, les digo que primero vamos gobernar como dice la Constitución, con la legitimidad que me dio el pueblo de San Luis, hasta el 9 de diciembre a las 24 horas”.

En su discurso de presentación de los candidatos Fernando Salino y Cintia Ramírez (al Senado); además de Ernesto "Pipi" Alí y Silvia Rapisarda (a la cámara de Diputados) y Anabela Lucero (Parlasur) el mandatario provincial insistió: “Les pregunto a estos señores que les gusta mandar cartas: ¿Cómo quieren que entregue el Gobierno, cómo se los entregue yo la última vez o como me lo entregaron a mí?”.

Y luego de recibir la ovación de los cientos de militantes que se reunieron en la sede peronista, señaló: “Quedan debidamente contestadas las cartas y quedan debidamente notificados. Entiendo y me pongo en el lugar de muchos compañeros que tienen una preocupación personal. Estos cambios, los que se vienen, a algunos les da miedo. Yo les digo que nosotros no vamos a abandonar a ningún compañero, ni compañera. A los que se preguntan si de alguna manera puede haber algún tipo de vacío de poder en nuestras filas, se ve que no me conocen. Yo no abandono a nadie, no abandono el peronismo, ni la lucha; no cambio la camiseta, ni traiciono al peronismo”.

Allí el auditorio rompió en aplausos, gritos y cánticos. Lo que provocó el siguiente parlamento del gobernador: “Voy a hacer un esfuerzo personal para cuidarme mucho por la edad que tengo y voy a estar acá, en esta sede, en el lugar que me corresponda y que se me designe”.

Y aprovechó para confirmar que “el movimiento peronista que lideró y sigo liderando pone la proa en la parte de adelante del barco rumbo al triunfo. Y va a continuar liderando el comando de campaña el 'Gato' Fernández y lo va a realizar, con todos los compañeros candidatos que están aquí en el escenario”.

Para el final cerró el acto con las palabras que comenzó: “No cambiamos nada porque así corresponde, no hay tiempo y estamos perfectamente preparados. El que tuvo que llorar, ya tuvo tiempo. El que quiere abandonar, que abandone. Nosotros seguimos. Es así compañeros, esto es un cine continuado, la película sigue y al final de la película es feliz para nosotros. ¡Viva el peronismo de San Luis!, ¡Viva la provincia!, ¡Viva la militancia peronista de San Luis!

Redacción/MGE