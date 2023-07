Pasó la mitad del campeonato, llegó la hora de empezar a sumar

La responsabilidad es de quien está al mando, después los jugadores tratan de hacer lo que uno les pide. Hay errores individuales y después está lo emocional, lo anímico, y nosotros hasta los 20 minutos fuimos un equipo y después de los goles quedamos totalmente desarmados. Tendremos que seguir laburando aun más de lo que hicimos”. El análisis es de César Zabala, el director técnico de Estudiantes que en su debut en el banco “Verde” recibió cuatro piñas que lo mandaron a la lona: tras el cierre de la segunda rueda el equipo quedó último, en el descenso.

No se esconde de la responsabilidad, pero está claro que no se le puede caer con todo el peso tras el 4-1 ante Argentino de Monte Maíz (Córdoba). No entrenó a los futbolistas ni una semana entera. Y del miércoles al domingo, que volverá a ser local, tampoco habrá prácticas formales. Será analizar, hablar con los futbolistas, recrear acciones en el campo, laburar la pelota parada y poco más.

“Cinco entrenamientos para que el equipo tenga 20 minutos de juego, creo que no está mal, necesitamos comprender la situación en la que estamos y hacernos responsables de lo que estamos haciendo”, sostuvo el DT y puso el foco en lo que sucedió, que tras ir ganando 1-0 con tiki tiki, el equipo se autodestruyó: “Nosotros cometemos esos errores ante un equipo que por algo suma tantos puntos, tiene muchos goles y jerarquía”.

Zabala mira a los futbolistas y dice: “Estamos en una situación peor de la que no se puede estar. Hay que ver quién estuvo en buena condición, los que entraron y los que tienen posibilidades de retornar. Recién los estoy conociendo; estamos en una situación difícil y hay que ver quién está preparado para afrontar esta situación. El fútbol no espera que te compongas y que ‘pobre vamos a darle un poquito más’, porque esto es error, gol y a tu casa, y estás peleando el descenso”.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Carlos Mazzola, DT de Monte Maíz, se acercó hasta Zabala y dialogaron mientras el partido se jugaba. “Nos conocemos de Instituto, estuve a punto de estar en su plantel de cuerpo técnico, conversamos de la cancha, de la velocidad… vio que necesitamos más trabajo y que hay cosas importantes, y que a ellos lo ayudaron los dos errores del gol para resurgir, porque no la estaban pasando bien. Nosotros los ayudamos, lamentablemente”, comentó Zabala.

El cordobés, que ahora dirige a Estudiantes, no piensa en cerrarse del medio hacia atrás para buscar certezas: “Me parece que eso nos llevó hasta acá, el cero en nuestro arco primero nunca estuvo, y el cero primero en nuestro arco nos llevó a la situación en la que estamos. Tendré que analizar los errores puntuales de cada jugador y ver quién está mejor para jugar. Acá no se puede esperar a nadie”.

“Los 20 minutos buenos deben ser 60 o 70 minutos de esa condición, con los mejores jugadores que estén”, sostuvo el DT y le abrió la puerta a los jugadores de San Luis: “Insisto que hay pibes que están en buenas condiciones, están a la vista, mirá que algunos entraron perdiendo contra el puntero y de una forma no buena, sobre todo lo digo por ‘Pancho’ (Francisco Lucero) que fue notorio, nos dio una mejoría, hicimos buenas asociaciones, pudimos habernos puesto 3 a 2… pero no existe el ‘podría ser’. Vi buenas intenciones bajo presión, sabiendo que te estabas yendo al descenso, eso habla muy bien de Lucero”.

Y parece que Lucero, el futbolista de San Francisco del Monte de Oro, será titular ante Bolívar, el domingo en San Luis, en un partido en el que al menos habría 5 cambios, con el regreso de Pablo López tras la fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Es hora de sumar… de ganar… Zabala y el mundo Estudiantes lo saben. Falta tanto (16 partidos) y tan poco (ya pasaron otros 16). Hoy, después de 10 años en el Federal A, el “Verde” se está yendo al descenso. Y descender del Federal A es volver a competir en la Liga local, que es semejante a desaparecer futbolísticamente del plano nacional. Así de simple, de real y de cruel.