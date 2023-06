Keisy suma millas y puntos en su camino a los Juegos Olímpicos

Keisy Perafán, la judoca puntana que enaltece la bandera de San Luis en cada presentación con la Selección Argentina, mantiene viva la ilusión de llegar a los Juegos Olímpicos 2024 en París.

La deportista de 27 años compite en la categoría -48 kilogramos, en la que mantenía un mano a mano con la gigante Paula “Peque” Pareto, a quien reconoce como una gran amiga afuera del deporte y como guía clave dentro del dojo.

Keisy tiene un 2023 pleno de acción. Baja de un avión y compite; sube a otro y cuando llega a destino entrena. Y la rutina continúa una y otra vez, con la consigna de estar en diferentes torneos de prestigio que le otorguen la posibilidad de sumar puntos rumbo a París.

Si fuese por puntos de vuelos, Keisy ya le habría pagado el viaje a Francia 2024 a toda su familia con las millas de premio de las aerolíneas.

Buenos Aires como punto de partida y viajes en lo que va de 2023 a Turquía para competir, a España a entrenar, luego Qatar, el país que vio levantar la Copa a Messi, y también recibió el mundial de judo. Formosa en el Nacional que la coronó campeona con su papá Jorge Eduardo en la silla de entrenador, y el fin de semana pasado Santiago de Chile, en el Panamerican Open que la tuvo en el podio, con medalla de plata (venció en semifinales a la colombiana Erika Laso, y no pudo en la final con la chilena Dee Vargas Ley).

Ya de regreso en Buenos Aires, y pronto a partir al Open de Carlos Paz (Córdoba), y luego volando a Ecuador, atiende a El Diario de la República tras salir de la sesión de kinesiología.

“Es un proceso largo, pero voy bien y sigo sumando puntos para entrar con la clasificación directa”, cuenta Keisy, con una sonrisa que se nota del otro lado del celular.

“Ahora el objetivo es llegar al Master en Hungría, al que entran las 36 mejores del mundo y en este momento estoy 37. Habrá un Grand Slam en Kazajistán y otro en Mongolia entre julio y agosto, y ahí buscaré la clasificación”, remarca la puntana y pone en situación: “Los Open, como el de Chile y ahora Carlos Paz y luego Ecuador, dan menos puntos que un Grand Prix, que suma de 70 a 100 puntos por lucha ganada dependiendo de la etapa del torneo, en cambio en el Open la medalla de oro da 100 puntos, la de plata 70 y la de bronce 50. Me sumó puntos el torneo en Chile, pero no tanto como un Grand Prix”, admite con suma exigencia y valorando “la medalla y el crecimiento que voy notando en cada combate”.

Keisy, ya sin la sombra de Pareto, pero con el peso de la responsabilidad ya que el mundo del judo la ve como heredera de la “Peque” en la división -48 kilos, vuelve a sonreír y asegura: “Mi autopresión ya es suficiente”, y admite que “a nivel provincial, cuando se dio el Nacional en Formosa me dio más fuerzas; voy a luchar los nacionales y al sentir que represento a la provincia me da otra energía, porque amo San Luis y estoy siempre pensando en volver. Todo eso me da más envión”.

Keisy agradece a sus pilares: “Mi familia que son mis fans número 1 y a Cintia Ramírez, Gabriel Rivero y a todos en la Secretaría de Deportes, que siempre están preguntando y pendientes, en lo deportivo y en lo emocional, y los siento parte de mi familia”.

Keisy está 37 en el ranking mundial y 33 en el olímpico. “Tengo la cuota continental”, dice la puntana, hoy con pase a los Juegos Olímpicos. “Hay que aprovechar los torneos que vienen para seguir sumando puntos y estar en zona de clasificación directa”, sentencia, mientras se acomoda los dos cinturones… el de seguridad para un nuevo vuelo, y el negro del judogi para brillar en otra presentación.

Redacción / NTV