Un puntano de 17 años debutó en el triunfo de Talleres

Matías Gómez no se olvidará del partido de Talleres contra Huracán en el “Tomás Ducó” de Parque Patricios. No solo por el triunfo épico por 1 a 0 que no dejó que River grite campeón en la jornada del viernes, sino que debutó en la Primera División de la Liga Profesional.

El pibe, que lleva el “46” en su espalda, entró a los 94 minutos en reemplazo de Rodrigo Garro, el autor del pase gol que dejó a los cordobeses un poco más expectantes en el torneo local.

Gómez es volante central y este era su tercera convocatoria en el primer equipo. Pero esta vez disputó unos seis minutos en la cancha. El club lo saludó en las redes.

El pibe fichó con Talleres hace apenas cinco meses.