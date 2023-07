Naschel: ponen en marcha una estación que recopila datos meteorológicos

En Naschel empezó a funcionar la primera estación de monitoreo de radiosondas meteorológicas de la provincia. La finalidad es poder recabar información del clima en tiempo real, que la emite un globo sonda en pleno vuelo, información que puede ser subida a una plataforma internacional.

La emisora fue instalada por Cristian Sanmartino y tiene el objetivo de brindar datos con fines educativos y estadísticos relacionados a la meteorología. "Las referencias están disponibles y están para que se utilicen. Un predio ganadero o agropecuario puede recabar información meteorológica para comenzar así una actividad económica", describió.

Sanmartino es radioaficionado y miembro del Radio Club San Luis. "En los últimos tiempos me estuve inclinando al tema de las radios sondas, que son globos meteorológicos que se largan de los aeropuertos y transmiten datos de humedad, temperatura, presión atmosférica y viento. El monitoreo se realiza en las aeroestaciones", precisó el hombre, de 41 años de edad.

Estos globos sonda se elevan por el cielo y van emitiendo información en tiempo real de la atmósfera. "Nosotros tomamos esas sondas que están codificadas y la decodificamos para que podamos volcar la información a la página sondehub.org, que es internacional", explicó.

Si bien la estación es un emprendimiento particular, la finalidad es que esté al servicio de la comunidad para obtener datos educativos para alumnos de todas las escuelas. "No existía ninguna en San Luis. Por eso digo que es la primera en la provincia, pero que no será la última y tampoco la única", destacó.

Los globos meteorológicos que cubren la zona son lanzados desde aeropuertos de Mendoza, Chile, Córdoba, Neuquén y Santa Rosa (La Pampa). "Los globos sonda que llegan a este sector son los que arriban de Mendoza o Córdoba. Tomamos la información que captaron", manifestó.

Cuando revienta el globo que lleva el dispositivo, puede caer en cualquier sitio. "Nosotros los monitoreamos al tener un GPS y cuando caen en algún lugar cerca, vamos a buscar los restos y los recuperamos. Les cambiamos la frecuencia y les hacemos algunas modificaciones para darles un uso educativo", señaló.

Indicó que el personal de un aeropuerto que lanzó la radiosonda no va a buscar los restos, porque es descartable. "Nosotros los recuperamos y damos aviso a la plataforma del hallazgo", manifestó.

La estación de Sanmartino, que funciona en su vivienda desde el lunes, está compuesta por una antena dipolo de construcción y desarrollo propio, con un módulo de decodificación basado en una placa ESP32, que decodifica la señal de radio frecuencia y la vuelca a una plataforma mundial vía web (sondehub.org)

¿Cómo son los globos sonda?

Son globos hechos de látex o caucho sintético (neopreno) que son inflados con hidrógeno o helio. Los dispositivos meteorológicos se utilizan para medir la temperatura, la humedad, la presión, la velocidad del viento y la dirección en la atmósfera alta con el objetivo de analizar y medir sus condiciones físicas principales para transmitir información meteorológica.

Poseen diferentes pesos de acuerdo al tamaño y a la altura que se quiera alcanzar, y también en función del estudio que se busque realizar.

"En la punta tienen como una cajita de telgopor y cuentan con una plaquetita donde están todos los sensores y el GPS que capta la información. Además, tiene un pequeño transmisor de radio frecuencia, que es la que capta todos datos que recibe mientras está en vuelo", explicó.

Los globos, que comienzan midiendo entre 1,5 y 2 metros de diámetro antes de ser lanzados, se expanden a medida que se elevan hasta unos 6 metros de diámetro por la disminución de la presión. Pueden desplazarse hasta unos 77 kilómetros de distancia y elevarse unos 35 kilómetros en la atmósfera.

Señalan que los sensores están conectados a un transmisor de radio que envía las mediciones en tiempo real a un receptor, que se encuentra en tierra. El equipo en la base, compuesto de antenas que se conectan a satélites, va siguiendo el vuelo minuto a minuto y va dibujando el perfil de los datos atmosféricos en la pantalla.

Se trata de una red global de observaciones gratuitas de la Organización Meteorológica Mundial con datos que los científicos puedan utilizar en sus mediciones.