Se agudiza la falta de conectividad de la telefonía móvil en el interior

Históricamente la conectividad de la telefonía móvil en el interior ha sido una odisea. Basta con rememorar a cualquier vecino de campo o de localidades alejadas que para conseguir señal tenía que buscar lomas o espacios en altura. Pero en el último tiempo, la comunicación directamente se tornó inviable. Hoy por hoy, utilizar cualquier servicio con el celular es algo que quedó en el pasado, pese a que el mundo va en la dirección contraria. Aseguran que en total han dado de baja entre 15 y 20 antenas en toda la provincia.

“El desmantelamiento se ha hecho en lugares estratégicos, como lo eran las rutas. Han abaratado costos y han sacado las antenas. No tenemos cobertura porque se dedican a las ciudades grandes y no a las localidades más chicas. La gente no se da cuenta al principio, pero cuando sacan el mantenimiento de una determinada celda, como les llaman a las antenas, en un momento el cliente no tiene cobertura y piensa que es el celular, el aparato, y en realidad no es así. Realmente, lo han dejado sin servicio”, apuntó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos, Jacinto García.

Lo que remarcó en diálogo con El Diario es totalmente palpable con una simple prueba: hay que salir de las grandes ciudades para observar que a los pocos kilómetros empieza a fallar la señal. Según García, sucede mucho en sectores del norte puntano, pero también se da en el sur.

Hay lugares donde prácticamente no hay comunicación, como la zona de Villa de la Quebrada. Inclusive al salir de La Punta, o en El Trapiche y La Florida, la conectividad es cero.

70% menos de clientes

El robo de cables afectó a diferentes puntos de la provincia y repercutió en los usuarios, que quedaron sin servicio de telefonía fija. García aseguró que Telefónica ya perdió el 70% de los clientes en la provincia.

Si se va por la ruta nacional 146, se puede percibir que al pasar Villa de la Quebrada da la sensación de que los aparatos quieren retomar la señal, pero ya en Nogolí se pierde. Vuelve a retornar en Quines, pero luego se evapora por completo. Incluso si se desvía en el camino hacia La Rioja, la red parece caer en un agujero negro.

Según especificó García, se debe a que el mantenimiento se da solo en los lugares donde hay mayor cantidad de habitantes (y por ende, hay más posibilidad de reclamos). “No les interesa dejar incomunicados a los vecinos de las localidades”, lamentó el sindicalista.

La propia intendenta de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, dio cuenta del problema: “Antes contábamos con una antena que era para Personal y Movistar. Directamente, el anteaño pasado, la desmantelaron por falta de mantenimiento. La sacaron de nuestra localidad, dejándonos sin cobertura. Solamente contamos con Claro, que es la única empresa que quedó funcionando”, comentó.

Hay un compromiso de inversión, pero aseguran que es recién para el año 2024. Realmente es una vergüenza.Jacinto García.

García especificó que aunque haya firmas como Claro que mantienen el servicio, el mayor flujo en antenas (y por ende significativo) lo tiene Telefónica. “Son los primeros que tuvieron cobertura en San Luis y eso les dio una rentabilidad altísima en los años 90. La zona se había dividido en dos y a Telefónica le correspondía San Luis. Ahí hubo inversión. Pero ahora esperan la rentabilidad en Mendoza y San Juan para tener ganancia y recién invertir en San Luis”, señaló. La falta de aportes económicos para optimizar la prestación no es algo común al resto del país, sostuvo el referente sindical.

Para graficar, al no haber antenas de telefonía se ven afectadas las llamadas en sí mismas e internet, lo cual impide por completo el uso de los servicios más importantes.

García dijo que ya ha mantenido diálogo con referentes empresariales de Buenos Aires y la respuesta que obtuvo es que habrá inversión a partir del año 2024. En el medio, la gente queda sin asistencia y los empleados se introducen en un escenario incierto.

“Tenemos a la mayoría de los trabajadores con problemas psicológicos, porque cobran el sueldo, pero no tienen trabajo. Cualquiera podría pensar que es algo bueno, pero no es así, uno se siente inútil. Estamos colaborando con San Juan en algunas cuestiones, pero no todos pueden ir. Hay entre 8 y 15 personas que van a aquella provincia a instalar fibra óptica. Aparentemente, la política es mejor allá que acá”, mencionó.

En lo que va del año, ya hubo ofrecimientos de retiros voluntarios, lo cual llama la atención del sindicato. Los empleados temen por despidos inminentes. Pero a ello se suma el miedo a quedar desempleado a los 50 o 60 años, cuando si bien aún queda un camino por recorrer hasta la jubilación, prácticamente nadie emplea a gente que se encuentra en esa franja etaria.

Robo de cables

Hasta diciembre, contabilizaban más de 600 denuncias por el robo de cables de telefonía. Cabe recordar que decenas de delincuentes los hurtan para vender el cobre, que es muy redituable en el mercado. Aunque en lo que va de 2023 se han dado nuevos casos, las estadísticas de alguna manera se han congelado y responde a que en los alrededores de la ciudad de San Luis ya no hay más que robar.

García contó que, a todo este panorama, las instalaciones no han sido repuestas. Lo poco que queda de cables se encuentra en la zona del centro, donde por lógicas razones es muy difícil despojarlo. Las escasas oportunidades en que lo reparan, lo hacen con materiales de menores dimensiones.

“Hay lugares que tienen cables de 400 o 600 pares, que comprenden unos 1.200 hilos. Ahora los reemplazan por unos de 100 pares y dejan incomunicados a muchos usuarios. Pero detrás del robo está el desmantelamiento de antenas”, cuestionó.

A los clientes, la empresa les da la posibilidad de cambiar de tecnología a teléfonos inalámbricos, pero estos funcionan en mayor medida dentro de las cuatro avenidas; la falta de alcance tiene relación con la cobertura de aire: si no hay antenas, no hay comunicación. En resumidas cuentas, todo es un círculo. De esto, se desprende que han dejado sin servicio a un 70% de los clientes. “La empresa tiene que invertir”, concluyó García.

Accidentes en postes

En el sindicato insinúan que algunas empresas privadas desarrollan la colocación de fibra óptica bajo parámetros que no están dentro de las normas vigentes. Dicen que esto lleva a sobrecargar los postes existentes con cantidades de cables que no son las que fueron pensadas originalmente para las instalaciones.

Afirman que esto podría ocasionar accidentes frente al paso de vehículos de gran porte, como camiones o colectivos. Incluso podrían registrarse dificultades en los días de viento o por el propio peso de los rollos de cable.

Redacción / NTV