Federico Bassi cortó la mala racha y festejó en Villa Larca

No hay forma, ni recursos, ni tiempo suficiente para chequearlo, pero al escucharlo uno puede afirmar que Federico Bassi fue la persona más feliz del mundo el domingo en el transcurso de las 11:50 y las 12:30 del mediodía.

El "Fridi", junto a su navegante Nicolás García a bordo de su Volkswagen Gol Trend, se alzó con la Copa Gobierno de San Luis en el 8º Rally de Villa Larca, que tuvo 80 inscriptos y que es la quinta fecha del campeonato provincial organizado por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis.

De esta manera, Federico se sacó una mala racha de abandonos y un récord negativo sin ganar que ni él tiene bien claro; su último podio fue en otra competencia (Rally Cross) y en 2018.

"No puedo con tanta felicidad. Tengo sentimientos encontrados, estoy un poco triste por el abandono del Dani (su hermano), que lo vimos parado ahí y veníamos para hacer el uno-dos, pero la verdad es que hace muchos años que no se me daba. Años, no carreras, mucho tiempo que no se me daba no solo ganar, sino llegar en una carrera", dijo Federico, y agregó: "Esta categoría está tremenda, muy competitiva, es muy difícil ganar una carrera acá no solo por lo que hay que hacer arriba del auto el día de la competencia, sino lo que hay que hacer previo a la carrera; un esfuerzo grandísimo, económico, de trabajo, muchas horas, los chicos (mecánicos) encima del auto, mucha gente de por medio. Es una alegría enorme. Estas son las cosas que se le agradecen a la vida, porque a esta altura de mi carrera, sentirme tan competitivo como me sentí este fin de semana, no tiene precio".

La carrera tuvo tres líderes a lo largo del recorrido: abrió con Daniel Bassi como ganador del primer tramo; en el segundo, quien tomó la punta fue Miguel Baldoni, que en el tercer especial le pegó con la trompa a un badén seco y perdió alrededor de 6 minutos; allí, otra vez el "Nono" tomó la punta. Pero este domingo tuvo un desperfecto que lo obligó a abandonar, y entonces la punta quedó por primera vez y para siempre para Federico, su hermano, quien terminó levantando los brazos en el podio.

Federico no paraba de dar las gracias. "Quiero abrazar y agradecer a todo el equipo: a Álvarez, a Ariel, a mi querido Sota, a mis hermanos, a Ferna, al ‘Nono’, quien se desvive para que yo esté sentado arriba del auto, a Raúl, a mis grandes amigos que me esperaron ahí en la llegada del último tramo. Esa es una de las cosas que más me llevo y que más me emocionan: rivales míos me estaban esperando para saludarme y se alegraron de que se me haya dado".

El segundo lugar del podio fue para Cristian "Espi" González, con Matías Ramos en la butaca derecha; tuvo un regreso positivo a la competición después de un tiempo de inactividad. Jorge Bertola y Diego de Haro cerraron el top 3.

Hay que hacer una mención especial para Miguel Baldoni, quien tuvo un "feliz domingo" ya que, tras haber caído al puesto 24 el sábado, logró recortar 18 posiciones para terminar sexto en la general.

Chau mufa. El local Jorge Bertola pudo volver a festejar en la Clase N6. Fotos: Martín Gómez.

Para el final de su periplo de agradecimientos quedaron las dedicatorias más emotivas del “Fridi”. "Quiero agradecerle a mi navegante Nico García, a los sponsors, que realmente también me ayudan un montón. Gracias a la vida, gracias a mi viejo, a mi viejita, quienes están en el cielo mirándonos; a la mamá de Fabri (Pezzini), Antonina, quien era como una madre también para mí; a Fabricio, quien es un gran amigo. Gracias a todos, al grupo de mis amigos de toda la vida, que somos inseparables. Abrazo enorme para todos y para mi hija, que la amo".

Así terminó el domingo para un tipo que se reencontró con la victoria y la felicidad.