El pueblo “xeneize” le dio la bienvenida a Edinson Cavani en "La Bombonera"

El delantero uruguayo Edinson Cavani, flamante incorporación de Boca Juniors, fue presentado este lunes en conferencia de prensa en el estadio “Alberto J. Armando” y luego, vestido con la camiseta número 10, entró a “La Bombonera” a recibir el aplauso y el calor de los miles de fanáticos que llegaron para darle la bienvenida.

Al entrar lo esperaban sus cuatro hijos y su actual pareja, todos con la camiseta puesta; y luego de llegar al círculo central, donde lo esperaba Leo Montero para hacerle las preguntas de rigor para la transmisión del canal de Boca, el jugador fue hasta la tribuna que da espaldas a Casa Amarilla y se abrazó con el otro ídolo uruguayo, Jorge “Manteca” Martínez, mientras los fanáticos coreaban sus nombres.

Pasadas las 18:30 el goleador uruguayo entró a la sala de conferencias acompañado de su familia y luego se sentó en el estrado junto al presidente Jorge Amor Ameal y el integrante del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado. Luego de entregarle la camiseta y sacarse las fotos pertinentes, llegó el tiempo de contestar las preguntas de los periodistas.

Cavani admitió que está transitando "los últimos años" de su carrera y que su llegada al club "xeneize" implica "una responsabilidad muy grande" en su rica trayectoria como futbolista.

"Es una responsabilidad muy grande. Siempre la tuve en mi carrera, estoy en los últimos años y es una responsabilidad muy grande. Boca es una motivación para seguir en el fútbol. Es la adrenalina de salir a la cancha, venir y dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera", señaló.

La estrella del fútbol uruguayo, quien se desvinculó de Valencia de España en los últimos días, reconoció el paso del tiempo, a sus 36 años, pero dijo que "las ganas son las mismas" y que su recorrido como futbolista le servirá para jugar en Boca.

"No tengo 25 años, tengo 36, con muchos kilómetros recorridos y eso cuenta. Me entrenaré y me prepararé cada día para estar preparado cuando me toque salir a la cancha, como si fuese hincha de toda la vida. Y lo hice en otros lugares, es mi filosofía, daré todo hasta lo último", apuntó.

"Estamos muy felices. La familia está contenta, muy feliz con la decisión de venir. El cariño de la gente me lo demostraron hace años atrás, ojalá podamos recorrer un camino por un tiempo y vivir lindas emociones", dijo Cavani.

El goleador uruguayo hizo referencia a la chances que tuvo de recalar en Boca en temporadas anteriores y ponderó su relación con Juan Román Riquelme, artífice del pase más destacado del año.

"Las charlas se hicieron un poco como de amistad, porque había una linda relación y las cosas se dan cuando se tienen que dar. Llegado el momento, como hoy, se tomó la decisión de venir. Se dieron muchas cosas con el deseo de poder volver. Tenía ganas de volver cerca de casa, y no hay país más parecido que el nuestro que Argentina, y no hay otro club como Boca, para mis últimos pasos en mi carrera", respondió Cavani.

"Las palabras de Román siempre fueron las mismas y cuando pasa el tiempo y son las mismas, te demuestran las ganas de querer ser parte del club. La confianza siempre fue la misma, te motiva y te empuja a decidirte de una vez", agregó el delantero uruguayo.

Boca jugará el próximo miércoles ante Nacional de Uruguay la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y Cavani expresó su idea con respecto a ese compromiso: "Estoy para estar a disposición del entrenador y si hay que jugar se jugará y se tomarán los riesgos que se tengan que tomar, vinimos para eso".

Por último, Cavani agradeció el cariño del hincha de Boca y comparó la experiencia con su paso en Napoli de Italia, el club donde brilló Diego Maradona.

"Cuando llegué a Napoli, viví una situación parecida por el cariño de la gente. No me vieron con la camiseta todavía y eso demuestra la pasión de este club", subrayó.

Télam/MGE