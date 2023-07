Jorge Trinidad, el autor de un gol que vale oro para el "Verde"

Aunque el "Coliseo" no estaba lleno, el grito que provocó el uruguayo Jorge Luis Trinidad con su definición, algo mordida y suave, que se metió en el arco que defendía Maximiliano Cavallotti, el arquero de Ciudad Bolívar, fue un alarido de

desahogo que sonó a mucha rabia acumulada y que con el correr de los minutos, y ya con el resultado puesto, fue un sonido que simbolizó un triunfo de esos que se valoran mucho más allá de los tres puntos.

"Fue una alegría poder convertir, es cierto que para un delantero es una motivación el gol, pero lo más importante es que el equipo necesitaba este resultado, porque veníamos trabajando bien y sobre todo porque habíamos sufrido una derrota muy dura el miércoles, en la que el resultado no coincidió con lo que propusimos, pero por suerte tuvimos el premio que merecíamos y nos viene muy bien para empezar a salir de este momento" dijo el héroe de la tarde "Verde".

El nacido en Tacuarembó, de 31 años, llevaba apenas 6 minutos en cancha. Había ingresado por Lucas Agüero a los 14', y apenas antes de cumplirse los 21' del complemento, encontró el centro venenoso de Frenguelli y desvió la pelota al fondo de la red.

"Fue un partido en el que no sentí que entré de la mejor manera, tuve mejores sensaciones en el encuentro contra Argentinos, pero estas son las cosas que tiene el fútbol. Pude marcar, sirvió para ganar y ayudar al equipo, después tuve otra, más clara, pero perdí de vista la pelota un segundo y se me fue por poco. Hubiera sido importante para la tranquilidad del equipo", explicó Trinidad.

Es el primer tanto para el uruguayo en Argentina, ya que llegó desde Camioneros, equipo en el que no tuvo una buena experiencia: "Tuve la mala suerte que en el primer partido con esa camiseta me rompí los ligamentos cruzados y prácticamente no pude jugar más allí".

En este mercado de pases recibió un llamado clave para tomar la aventura de venir a Estudiantes de San Luis. "Héctor (Arzubialde) se contactó conmigo, me dijo que yo era el delantero que necesitaba para este momento de Estudiantes. Lamentablemente no pude compartir mucho con él. Llegó César, está llevando adelante una forma de juego en la que él cree mucho, por suerte se nos dio el resultado y yo siento que tenemos buen pie y que podemos sacarle mucho jugo a eso", se esperanzó.

Con ese gol del delantero más la derrota de Peñarol de San Juan ante Ferro de Pico, el equipo de San Luis salió de la zona de descenso, pero ahora se viene un partido muy importante: el mano a mano ante el "Bohemio" sanjuanino.

"Nosotros no podemos mirar más allá del próximo partido. Ya comenzamos a pensar en ellos y en cómo podemos derrotarlos, porque es el equipo que tenemos ahí nomás como rival directo. Pero en lo que tenemos que concentrarnos es en ganar, porque si lo conseguimos vamos a estar para pelear otra cosa", cerró.

Su carrera ya tiene muchas camisetas, sobre todo en su país. Huracán, Canadian, ambos de la segunda división uruguaya; Plaza Colonia, Rentistas, Cerrito, Fénix, Rampla, todos en primera del fútbol "charrúa", y luego el viaje a Argentina.