Ya se puede ver el videoclip de "Latidos", de Tobías Lucero

Su familia numerosa, repleta de hermanos y primos más sus padres que siempre están al pie del cañón, fue el principal impulso para Tobías Lucero, el joven cantante que hace poco lanzó su tercer videoclip “Latidos” y apostó nuevamente al recurso de contar una historia mientras canta.

Nada parece detener al artista que, con su simpatía, conquista cada fin de semana al público en las presentaciones que realiza en los bares de San Luis, principalmente en 4 Reinas, la locación elegida para desarrollar el audiovisual que cuenta cómo dos adolescentes desconocidos se encuentran por casualidad y se enamoran. El videoclip se puede ver por el canal de YouTube de Tobías y ya tiene más de dos mil visualizaciones.

La canción, que originalmente es interpretada por Matías Valdez junto con "La K'onga”, es una de las favoritas de Lucero, quien aseguró que se impactó al escucharla por primera vez.

A los pocos días, Tobías decidió ensayar con la guitarra y aprenderla para sumarla a su repertorio que tiene otros hits del momento, más clásicos del folclore que conoce desde la primera infancia. Luego les pidió a sus papás que lo ayudaran a organizar la grabación del videoclip y sin titubear, buscaron los recursos para que el pequeño tenga lo que merecía.

“Participaron varios amigos y primos, otros no se animaron y se arrepintieron, pero estuvieron los que me conocen mejor. Pasamos una linda tarde y compartimos, entre todos, una jornada muy larga, pero divertida”, contó Lucero, quien llamó a su amiga Jazmín Miraglia para que sea la protagonista del video. Juntos armaron una historia de amor musical y preadolescente

que lo dejó satisfecho.

Además de grabar y ensayar la mayoría de los días de la semana, Tobías continúa con los estudios secundarios y cursa el segundo año en la escuela “Bartolomé Mitre”. También estudia canto y toca la guitarra, un talento que descubrió desde que era muy pequeño y decidió dar sus primeros pasos con la banda “Los Changuitos”.

De a poco y sin olvidarse de las responsabilidades principales, como terminar la escuela, Lucero comenzó a trabajar en los bares y restaurantes de la ciudad. “Trato de hacer una presentación por fin de semana para no cansarme,

pero me encanta lo que hago. Sentir cómo la gente me acompaña me genera grandes satisfacciones”, agregó.

Durante los últimos meses, su carrera fue en ascenso gracias a su potente y cálida voz que le sienta muy bien a las canciones que elige para sus shows. “Tuve la suerte de cantar junto a Juan Fuentes en un festival de La Paz, Mendoza, y luego de ver a tanta gente aplaudiendo sentí que esto es para mí”, expresó Tobías.

Gracias al apoyo de sus padres, el joven cantor sigue adelante y nunca deja de aprender ni de promocionar sus canciones como todo un profesional. Su mamá está atenta a cada movimiento de Tobías y lo aconseja para que cada uno de los trabajos que consigue salgan de la mejor manera. Su padre lo acompaña musicalmente con la guitarra y el orgullo.

“Me gusta mucho lo que hago y voy por más. Últimamente hacemos serenatas a personas que conocemos y siempre nos piden que lleguemos con la música a sus casas”, concluyó Tobías.