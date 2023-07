La provincia entró en la etapa de mayor riesgo de incendios

Bomberos de la Policía de San Luis advirtieron que por las condiciones climáticas actuales comenzó el período de mayor riesgo de incendios forestales y señalaron que ya han detectado quemas no autorizadas de menor magnitud.

La temporada de estos sucesos se inició en las últimas semanas, en las que distintas dotaciones tuvieron que intervenir para sofocar el fuego. "La semana pasada tuvimos varios incendios de características forestales. Uno fue un reinicio de otro en El Durazno Alto, dos en la zona de Cuatro Esquinas y después en un sector cercano a El Morro. Lo que son seguidos son los incendios de malezas, que suelen ser dos o tres por día", precisó Rafael Godoy, director general de Bomberos de la Policía de San Luis.

Aseguró que en el caso de los siniestros de El Volcán fueron provocados por los mismos propietarios de los campos, quienes realizaron quemas que no estaban autorizadas. "La Policía Ambiental fue al lugar y les labró las actas correspondientes a los dueños de los terrenos. En El Durazno Alto no se puede establecer cuál fue el origen, pero es muy probable que sea intencional porque comenzó a la noche y no había ahí gente trabajando", detalló.

En relación a los incendios forestales alertó: "Estamos en una época en que la vegetación en su totalidad está seca. Si bien por la mañana tenemos registros de humedad, al correr del día esa humedad se va secando, y los pastizales están listos para que, ante cualquier estímulo, empiecen a incendiarse".

Para realizar las quemas controladas tienen que estar las condiciones óptimas para que no se descontrolen (Rafael Godoy- director general de Bomberos de la Policía de San Luis)

Una de las condiciones que favorece la propagación de las deflagraciones son las altas temperaturas, aunque en esta época del año es muy difícil que puedan superar los 30 grados. "Otros factores que pueden favorecer un incendio es una humedad menor al 30 por ciento y vientos que en junio y julio superan los 30 kilómetros por hora. La regla de los tres treinta no se cumpliría con la temperatura, pero sí con los otros dos factores y además la vegetación está muy seca", explicó.

Los productores que quieran hacer una quema controlada la deben solicitar al gobierno provincial, que inspecciona el sector donde se va a realizar, chequea que las picadas contraincendios sean las adecuadas y corrobora que la velocidad del viento al momento de iniciar la quema no supere los 30 kilómetros por hora.

"Hay que pedir un permiso a San Luis Solidario, que determinará la factibilidad para realizar la quema. Les asignan un día y ese día tiene que haber alguien responsable para realizar la quema, que puede ser un bombero voluntario o alguien del mismo campo. Tienen que estar las condiciones óptimas para iniciarse el fuego para que no se descontrole", describió.

Godoy aclaró que la finalidad de la quema controlada es eliminar los restos o escombros forestales para ampliar la superficie productiva de los campos. "En esta época se realizan las quemas porque la vegetación está seca, no es productiva. Entonces se aprovecha para eliminarla. Cuando empieza la época de la siembra, ya son menos frecuentes, a no ser que algún productor rural quiera ampliar su superficie productiva y lo concrete", detalló.

Según los registros del año pasado, en la provincia de San Luis se quemaron en total 80 mil hectáreas, un saldo originado tanto por los grandes incendios forestales como por deflagraciones de malezas de pequeñas dimensiones, que suelen ser más frecuentes que los primeros.