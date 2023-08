Jorge Rojas vuelve a San Luis

Siempre supo que la música formaría parte de su camino. Desde pequeño, cuando tarareaba las canciones que su madre dejaba que sonaran en la radio, o en la juventud, cuando decidió salir con su guitarra a conquistar el país, Jorge Rojas disfrutó plenamente de las melodías desde lo más profundo de su ser. Actualmente vive esa responsabilidad con mucho compromiso.

El folclorista llega este viernes y sábado al Cine Teatro San Luis, que lo recibirá con una de sus funciones llenas, como cada vez que el exintegrante de "Los Nocheros" toca en la provincia. "Estamos muy contentos y sorprendidos con el equipo y la banda que me acompaña, porque no pensamos que tanta gente nos seguiría después de mucho tiempo sin visitar la hermosa San Luis", contó el artista, quien enamora a sus seguidores con su voz y su simpatía.

Las dos funciones serán a las 21 y las entradas para la de hoy, porque para mañana no quedan más localidades disponibles, se consiguen por la página web Paseshow desde los 6.000 pesos hasta los 9.500 pesos.

Rojas adelantó que el show será extenso porque se dedicará a recorrer su carrera que comenzó, profesionalmente, en 1993, como parte de "Los Nocheros", y siguió en 2005, cuando tomó la decisión de encarar como solista.

"También les daremos espacio a las sonoridades del último disco, que es muy rico en melodías y culturas que se mezclan de diferentes partes del país y Latinoamérica", agregó el cantante. En 2022, Jorge lanzó "Viaje", un álbum que refleja un camino recorrido por el arte y sus vivencias personales mientras se encontró con lugares, sabores y ritmos de todo el continente.

18 discos tiene Jorge Rojas en su carrera solista, entre en vivos, reediciones y recopilaciones.

En su rutina, el artista nacido en Neuquén, pero que toda su infancia y adolescencia la vivió en el Chaco salteño, las composiciones son moneda corriente. "Mientras recorro el país en las giras o me quedo en la tranquilidad de mi casa, siempre me acompaña una birome y un papel donde plasmo las ideas. Lo siento como un ejercicio que forma parte de mi rutina y no puedo librarme fácilmente", aseguró en diálogo con etc.

Rojas siempre supo que "de una forma u otra la música siempre estaría en mi camino. Luego, llegó la popularidad y el amor del público, que siento como un privilegio".

Por eso mismo, el folclorista destacó que es feliz frente al público y también en solitario. "Al encontrarme con los seguidores que cantan mis canciones, mi emoción no encuentra palabras para nombrarse y al volver a mi casa, siento que soy el más afortunado al tener siempre cerca una canción o un instrumento que me acompaña", expresó.

Al volver después de algunos años a San Luis, prometió que dará un concierto con todas las canciones y los bailes que sus seguidores esperan. "Cantar en un escenario como el del Cine Teatro será una experiencia única. Estamos acostumbrados a presentaciones cortas que realizamos en los festivales, entonces, cada vez que nos toca un lugar tan particular como el que encontraré en mi visita, las emociones y la responsabilidad de brindarle lo mejor al público se potencian", concluyó.

Redacción/MGE