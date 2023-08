Comenzaron a juzgarlo por intentar matar a su expareja

Herida, en el piso y con una fuerte crisis de nervios, a Cintia Ortegas se le cruzaron decenas de cosas por la cabeza; la principal fue que podía morir allí, en su lugar de trabajo. Segundos antes, su expareja, Juan Dardo Marín, le había dado un balazo en la pierna, ofuscado porque ella había terminado la relación e impuesto una orden de restricción en su contra.

A pesar de eso, el hombre fue a buscarla al colegio en el que trabajaba, con un revólver en la mochila, e hizo cinco disparos dentro del establecimiento, en el que más de 200 chicos cursaban sus clases. Este miércoles, el agresor comenzó a ser juzgado por un tribunal, acusado por intento de femicidio en perjuicio de la mujer y por intento de homicidio en perjuicio del regente de la escuela, con un pedido de 15 años de prisión.

La apertura del debate oral contó con tres testigos, entre ellos, Ortegas, atacada el 25 de octubre del año pasado, a la siesta, dentro de la escuela “Ingeniero Germán Avé Lallemant” de Juana Koslay.

La mujer contó que conoció a Marín hace 22 o 23 años, que se casaron en 2002 y que fruto de la relación tuvieron dos hijos. También, que el matrimonio tuvo altibajos y que los primeros problemas comenzaron por infidelidades del hombre. “Otro tema importante es que yo me hacía cargo de todo, no tenía ayuda de él”, explicó en referencia a que él no tenía trabajo fijo y tampoco colaboraba con responsabilidades de los chicos.

Ante los jueces lo presentó como una persona sumamente controladora, que necesitaba saber dónde estaba en todo momento, que la descalificaba constantemente y que decía que ella le era infiel. No obstante, ante una pregunta de la fiscal de Juicio Virginia Palacios, descartó que el hombre haya impedido sus vínculos con su familia y amigos e incluso contó que, hasta un episodio ocurrido el 19 de octubre de 2022, él nunca había ejercido violencia física sobre ella. “Era insoportable, pero yo tenía que seguir adelante porque muchas cosas dependían de mí”, recordó.

Ella lo denunció dos veces. La primera en 2017, luego de que desapareciera dinero de su caja de ahorros, y la segunda en octubre del año pasado, seis días antes de lo que ocurrió en la escuela, cuando Marín llegó a su casa con la excusa de buscar unas llaves y la agredió tomándola del cuello y tapándole la boca y nariz con la mano. “¿Tanto te vas a hacer rogar?”, contó que le decía. Esa misma tarde lo denunció por violencia en la Comisaría 5ª de Juana Koslay y un juzgado de Familia ordenó una restricción de acercamiento.

Premeditado

Ortegas y la fiscal Palacios coincidieron en que lo que Marín hizo en el colegio fue planeado. “Él llamó a mi hijo menor a las 14:15 y sabía que yo entraba a trabajar a las 14:30. Se presentó frente a mí con una mirada de odio y bronca, la misma que tenía días anteriores. Quedé estupefacta, pero cuando abrió la mochila y sacó el arma no dudé y salí corriendo, porque me imaginé todo”, recordó, y comenzó a llorar.

La víctima dijo que tiró al suelo un carro con merienda de los alumnos para entorpecerle el paso a su ex, se dirigió a una puerta que conecta a la secretaría en donde estaba con la regencia y que allí, junto al regente Víctor Durán, cerraron la abertura para que el agresor no entrara. “Juan, pará por favor”, dijo que le gritaron ambos, hasta que sintieron dos disparos y el hombre se pudo colar a donde estaban.

Una vez dentro, Durán y Marín forcejearon y el regente intentaba que el arma apuntara hacia arriba. Ella trató de ayudarlo y no sabe en qué momento Marín le disparó, solo notó mucho calor en la pierna y luego notó que tenía dos orificios. “Me tiré al piso para ver si paraba. Empezó a decirnos que con Durán nos burlábamos de él, como que teníamos una relación. Luego se sentó con el arma en la mano, la apoyó en la pierna y se calmó un poco”, detalló.

Durán aprovechó ese momento para salir a pedir ayuda y ella se quedó sola con su ex. “Le dije que pensara en nuestros hijos, y él me contestó ‘Me van a dar 12 años’. Después llamó a su hermano que es policía y le dijo ‘José, me mandé una cagada’ y se largó a llorar, porque dijo que su hermano no confiaba en él. Después me pidió que lo besara, pero yo no quise y ahí dijo que se iba a matar”, relató.

Una policía llegó y finalmente lo convenció de entregarse.

Ayer, el imputado se mostró tranquilo, incluso sonriente ante los familiares que lo acompañaron. En su presentación del caso, el defensor oficial de Juicio, Esteban Sala, no negó que el hecho en la escuela ocurrió, pero dijo que probará que el hombre no tuvo intenciones de matar, que la mujer fue herida producto de un forcejeo, que no era víctima de violencia de género y que la relación de pareja era asimétrica y de alguna manera su defendido era el sometido.

El juicio continuará este jueves a las 9:30.

Redacción/MGE