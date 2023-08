Inaugura la muestra "El caos sensible"

Hace dos años eligió vivir en San Francisco del Monte de Oro y a partir de sus decisiones, Roberto San Juan siguió con su trabajo de escultor al pie de las sierras.

En los meses de pandemia, el artista tuvo que dejar todas sus obras en Buenos Aires. Sin embargo, no perdió el tiempo y armó un nuevo catálogo de esculturas que serán presentadas este miércoles por primera vez en la Casa Cultural de Quines y permanecerá disponible para visitar durante 15 días con entrada libre y gratuita.

La inauguración será a las 18 y el público tendrá la posibilidad de realizar una visita guiada junto con el autor que les contará cada una de las historias que hay detrás de las obras expuestas.

"Involucrado a mi pensamiento personal, detallo ciertas polaridades que tiene el objeto, apuntando al sistema nervioso. Estamos acostumbrados a que nuestro cerebro tenga acumulación de datos y nos relacionamos más con un contenido que con una situación de shock. Mis esculturas van por ese lado", explicó el artista que trabaja con madera, marmolina y un molde de determinado material que termina de darle forma a cada uno de sus trabajos.

A los pocos meses de que Roberto se instaló con su familia en San Francisco, comenzó a dictar talleres de esculturas orgánicas en las diferentes casas culturales de la zona. Actualmente tiene su taller en el Centro Cultural de San Francisco y también trabajó en la biblioteca popular de Luján.

"Estuve por muchos lugares del país y decidí quedarme en San Luis como parte de mi destino, de mi naturaleza. Estaba escrito en mi carta astral que habría en mi vida cambios repentinos y resultó que el movimiento me trajo hasta la provincia. Me siento entusiasmado de que sea en este lugar, el elegido para que siga con mi trabajo", contó el artista.

Además, Roberto por mucho tiempo vivió en Córdoba cerca de las sierras; entonces, como le gustan los paisajes que son similares a los que hay en San Luis, se enamoró de la zona y decidió plantar bandera.

"También encontré mucha gente que me trata tan bien que es imposible no sentirse pleno en el lugar que decidí habitar. Me siento muy contento y agradecido", expresó el artista.

En cuanto a las sensaciones y expectativas que le genera la primera vez frente al público quinense, Roberto aseguró que a él le gusta más enseñar que mostrar sus obras en público, pero que espera que tengan una buena recepción porque fueron realizadas con mucha dedicación y cariño.

"Me gusta pensar que la gente vuelve a la pasión de observar el arte detenidamente como en algún momento del pasado se realizó y eso me entusiasma porque es algo que me gusta apreciar", concluyó San Juan.

