Ahora deberá ratificar el quiebre…

A una semana de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para definir cargos nacionales aparece un cúmulo de información que pareciera inédito en la Argentina. Algunas cosas son más repetidas de lo que insinúan, pero otras generan novedades interesantes, que han provocado las más diversas interpretaciones.

Los analistas se han visto interpelados como pocas veces. Aunque sean meros títulos, o afirmaciones con cinco centímetros de profundidad, algunas cuestiones obligaron a ciertas explicaciones de ocasión. El recurso utilizado fue el de “Doña Rosa”, personaje creado por un antiguo y polémico periodista, ya fallecido, que se valía de esta mención para que las expresiones se allanaran y se esquivaran los tecnicismos supuestamente poco comprensibles para la inmensa mayoría del público. El abuso del mecanismo cansa y parece inapropiado. La gente no es tonta, ni puede ser fácilmente engañada. Que no haya votado como el grueso del “periodismo destacado” esperaba, no es razón suficiente para pensar que es lela, no comprende o vive confundida. Debería imperar otro respeto por las decisiones de la mayoría y, en tal caso, debieran buscarse mejores razones para entender algunos resultados.

Por otro lado, y es imprescindible decirlo, por lo menos en San Luis, todas las encuestas medianamente serias anticipaban el resultado que finalmente se verificó. Y son muchos los involucrados en la cuestión que encargaron esas mediciones, las pagaron, las vieron y las analizaron. Luego, cada cual interpreta lo que quiere, divulga lo que le conviene, o se engaña para ser más feliz. Algunos juzgan que muchas veces vale dejarlas un poco de lado para continuar con el objetivo de cada uno con mediano entusiasmo. Y no hubo sesgo partidario, ni geográfico. En todos los puntos cardinales de la provincia y en todas las fuerzas políticas circulaban los mismos guarismos.

El precandidato a presidente de la República que obtuvo mayor cantidad de sufragios cerró la noche del domingo, rodeado de un grupo de seguidores, con un florido discurso. Algunas de sus expresiones, además de llamativas, tienen destinatarios específicos. Por ejemplo, “micrófonos ensobrados hijos de la pauta”. Hay formas algo más decorosas de designar a los periodistas. No habiendo existido mayores precisiones, pueden presumirse quienes son los descalificados destinatarios. No parece la mejor manera de relacionarse con el cuarto poder. Una prueba más de que la información y las adhesiones para el libertario fluyen por otros carriles.

Otro señalamiento para destacar, en lo que refiere al lenguaje, alude al trato particular que recibió la precandidata por La Fuerza del Cambio, que ganara la interna de Juntos por el Cambio en San Luis y en todo el país. “Patricia Bullrich es menos que mi segunda marca” fue la expresión reiterada con variantes más despectivas aún, por el candidato de La Libertad Avanza. La referencia suena más propia de un lenguaje de la comercialización que de la política. No obstante, ha logrado mucha repercusión y ha generado los más variados comentarios. Su repercusión, además, enfatiza formas y herramientas propias de una realidad que por el momento ha logrado imponerse. Lejos de arrepentirse o proponerse palabras más contemplativas, la cuestión se ha profundizado minuto a minuto. Del mismo modo han avanzado, en el mismo sentido, propuestas de grueso calibre que escandalizan a cada uno de los destinatarios. Lo cierto es que los dichos son música para algunos oídos y procaces amenazas para otros. Y no es solo un tema de forma, a muchos los alarma y los escandaliza el contenido. Lo cierto es que se trata de una contienda electoral. Y cada cual deberá exhibir sus propuestas. El momento es muy particular, y la crisis profunda.

Si fuera tenis, Javier Milei ha quebrado el saque de sus oponentes. Claro que ahora deberá ratificar el quiebre. De no hacerlo, quedan abiertas todas las opciones, y tanta cháchara encontrará adecuada respuesta.